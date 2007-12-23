گازرسانی به بخشی از روستاها و شهرهای استان مرکزی آغاز شد

عبدالحسین بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: مرحله انتخاب پیمانکار خط تغذیه گاز روستاهای تلخاب و خنجین از توابع تفرش در شرکت گاز استان مرکزی انجام شد.
وی افزود: به منظور گازرسانی به این دو روستا به اجرای 23 کیلومتر خط تغذیه فولادی به قطر چهار، شش و هشت اینج نیاز است.
بشیری خاطرنشان کرد: اعتباری که با تامین کالا و اجرای این پروژه در نظرگرفته شده، بالغ بر 9 میلیارد و 200 میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی است و مدت اجرای این پروژه بر اساس دفترچه پیمان، 345 روز تقویمی است که شرکت رعد کوشان بعنوان پیمانکار پروژه مذکور انتخاب شد و امید است تا یک ماه آینده پس از تجهیز کارگاه عملیات اجرای این پروژه را آغاز کند.
وی یادآور شد: با اجرای این خط تغذیه، روستاهای رکین، درویشان، گورچان، ضیاء آباد، تلخاب و خنجین با جمعیتی بالغ بر یک هزار و 900 خانوار در برنامه گاز رسانی قرار خواهند گرفت و در آینده از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در ادامه در مورد گازرسانی به روستاهای اراک گفت: مرحله انتخاب پیمانکار پروژه خط تغذیه گاز روستاهای بان، چشمه پهن، جمال آباد و قاسم آباد از توابع شهرستان اراک در شرکت گاز استان مرکزی انجام شد.
وی تصریح کرد: اعتباری که با تامین کالا و اجرای خط تغذیه گازرسانی برای چهار روستای یاد شده در نظر گرفته شده است بالغ بر سه میلیارد و 927 میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی است و مدت اجرای این پروژه بر اساس دفترچه پیمان 275 روز تقویمی است که شرکت رستاک امید هفشجان به عنوان پیمانکار پروژه مذکور انتخاب شد و امید است تا یک ماه آینده پس از تجهیز کارگاه، عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود.
بشیری با اشاره به اینکه به منظور گازرسانی به این چهار روستا نیاز به اجرای 10 هزار و 200 مترخط تغذیه فولادی به قطر چهار و شش اینچ است، اظهار داشت: با اجرای این خط تغذیه روستاهای مذکور با جمعیتی بالغ بر یک هزار و 100 خانوار در برنامه گازرسانی قرارخواهند گرفت و در آینده از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
وی همچنین در زمینه گازرسانی به رازقان گفت: مرحله انتخاب پیمانکار پروژه خط انتقال گاز شهر رازقان از توابع شهرستان ساوه در شرکت گاز استان مرکزی انجام شد.
بشیری با اشاره به اینکه گازرسانی به این شهر نیاز به اجرای 22 هزار متر خط انتقال گاز از نوع فولادی با قطر 6 اینچ دارد، عنوان کرد: این پروژه در قالب pc (تامین کالا و اجرا به عهده پیمانکار) انجام خواهد شد که هزینه کلی آن بالغ بر 11 میلیارد و422 میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی تامین خواهد شد و مدت اجرای این پروژه بر اساس دفترچه پیمان 505 روز تقویمی است که شرکت کمند گستران سپاهان به عنوان پیمانکار پروژه مذکور انتخاب شد و امید است تا یک ماه آینده پس از تجهیزات کارگاه، عملیات اجرای این پروژه شروع شود.
وی تصریح کرد: با اجرای خط انتقال گازرسانی به شهر رازقان، روستاهای بخش خرقان ساوه شامل روستای الویر، عباس آباد، آجان، موسی آباد، کبود کمر، سیل، دوزج، مصرقان، علیشار، ورامه، ازبیران و چلسبان با جمعیتی بالغ بر دو هزار خانوار در برنامه گازرسانی قرارخواهد گرفت و در آینده از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.
بشیری در ادامه از پیشرفت 30 درصدی عملیات اجرایی خط انتقال گاز شهر هندودر در استان مرکزی خبر داد و گفت: طرح خط انتقال گاز شهر هندودر در مسیری به طول 43 کیلومتر با قطرهای شش و هشت اینچ از خط انتقال سراسری غرب کشور در محدوده کیلومتر 35 جاده اراک - ملایر انشعاب خواهد گرفت و در مسیری سخت به سمت هندودر ادامه می یابد.
بشیری در ادامه در خصوص این پروژه عنوان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری شروع شده و هم اکنون مسیرسازی پایان یافته و حفاری کانال نیز در مرحله 40 درصد است و در هفت کیلومتر از پروژه مذکور جوشکاری صورت گرفته و دوکیلومتر لوله گذاری شده است.
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