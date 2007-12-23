گازرسانی به بخشی از روستاها و شهرهای استان مرکزی آغاز شد

عبدالحسین بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: مرحله انتخاب پیمانکار خط تغذیه گاز روستاهای تلخاب و خنجین از توابع تفرش در شرکت گاز استان مرکزی انجام شد .

وی افزود: به منظور گازرسانی به این دو روستا به اجرای 23 کیلومتر خط تغذیه فولادی به قطر چهار، شش و هشت اینج نیاز است .

بشیری خاطرنشان کرد: اعتباری که با تامین کالا و اجرای این پروژه در نظرگرفته شده، بالغ بر 9 میلیارد و 200 میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی است و مدت اجرای این پروژه بر اساس دفترچه پیمان، 345 روز تقویمی است که شرکت رعد کوشان بعنوان پیمانکار پروژه مذکور انتخاب شد و امید است تا یک ماه آینده پس از تجهیز کارگاه عملیات اجرای این پروژه را آغاز کند .

وی یادآور شد: با اجرای این خط تغذیه، روستاهای رکین، درویشان، گورچان، ضیاء آباد، تلخاب و خنجین با جمعیتی بالغ بر یک هزار و 900 خانوار در برنامه گاز رسانی قرار خواهند گرفت و در آینده از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد .

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در ادامه در مورد گازرسانی به روستاهای اراک گفت: مرحله انتخاب پیمانکار پروژه خط تغذیه گاز روستاهای بان، چشمه پهن، جمال آباد و قاسم آباد از توابع شهرستان اراک در شرکت گاز استان مرکزی انجام شد .

وی تصریح کرد: اعتباری که با تامین کالا و اجرای خط تغذیه گازرسانی برای چهار روستای یاد شده در نظر گرفته شده است بالغ بر سه میلیارد و 927 میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی است و مدت اجرای این پروژه بر اساس دفترچه پیمان 275 روز تقویمی است که شرکت رستاک امید هفشجان به عنوان پیمانکار پروژه مذکور انتخاب شد و امید است تا یک ماه آینده پس از تجهیز کارگاه، عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود .

بشیری با اشاره به اینکه به منظور گازرسانی به این چهار روستا نیاز به اجرای 10 هزار و 200 مترخط تغذیه فولادی به قطر چهار و شش اینچ است، اظهار داشت: با اجرای این خط تغذیه روستاهای مذکور با جمعیتی بالغ بر یک هزار و 100 خانوار در برنامه گازرسانی قرارخواهند گرفت و در آینده از نعمت گاز بهره مند خواهند شد .

وی همچنین در زمینه گازرسانی به رازقان گفت: مرحله انتخاب پیمانکار پروژه خط انتقال گاز شهر رازقان از توابع شهرستان ساوه در شرکت گاز استان مرکزی انجام شد .

بشیری با اشاره به اینکه گازرسانی به این شهر نیاز به اجرای 22 هزار متر خط انتقال گاز از نوع فولادی با قطر 6 اینچ دارد، عنوان کرد: این پروژه در قالب pc ( تامین کالا و اجرا به عهده پیمانکار) انجام خواهد شد که هزینه کلی آن بالغ بر 11 میلیارد و422 میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی تامین خواهد شد و مدت اجرای این پروژه بر اساس دفترچه پیمان 505 روز تقویمی است که شرکت کمند گستران سپاهان به عنوان پیمانکار پروژه مذکور انتخاب شد و امید است تا یک ماه آینده پس از تجهیزات کارگاه، عملیات اجرای این پروژه شروع شود .

وی تصریح کرد: با اجرای خط انتقال گازرسانی به شهر رازقان، روستاهای بخش خرقان ساوه شامل روستای الویر، عباس آباد، آجان، موسی آباد، کبود کمر، سیل، دوزج، مصرقان، علیشار، ورامه، ازبیران و چلسبان با جمعیتی بالغ بر دو هزار خانوار در برنامه گازرسانی قرارخواهد گرفت و در آینده از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد .

بشیری در ادامه از پیشرفت 30 درصدی عملیات اجرایی خط انتقال گاز شهر هندودر در استان مرکزی خبر داد و گفت: طرح خط انتقال گاز شهر هندودر در مسیری به طول 43 کیلومتر با قطرهای شش و هشت اینچ از خط انتقال سراسری غرب کشور در محدوده کیلومتر 35 جاده اراک - ملایر انشعاب خواهد گرفت و در مسیری سخت به سمت هندودر ادامه می یابد .