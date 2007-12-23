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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۱۳

هفته هفدهم سری آ ؛

همه توپ ها به توتی ختم می شود

همه توپ ها به توتی ختم می شود

تیم فوتبال رم شب گذشته با درخشش فرانچسکو توتی مقابل سامپدوریا به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رم دیشب در چارچوب هفته هفدهم رقابت های سری آ در ورزشگاه المپیک رم با دو گل توتی مقابل سامپدوریا به برتری رسید. کاپیتان رمی ها در دقایق 18(پنالتی) و 90 برای پایتخت نشینان گلزنی کرد تا تیم رم همچنان به عنوان تیم دوم جدول، اصلی ترین رقیب اینتر صدرنشین باقی بماند.

در دیگر دیدار تیم فوتبال جنوآ موفق شد با تک گل بوری یلو(43-پنالتی) مقابل پارما به برتری برسد.

این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* فیورنتینا - کالیاری
* اینتر - میلان
* یوونتوس - سیه نا
* لیورنو - آتالانتا
* ناپولی - تورینو
* پالرمو - لاتزیو
* رجینا - کاتانیا
* اودینزه - امپولی

جدول رده بندی:
1- اینتر 40 امتیاز
2- رم 36 امتیاز(یک بازی بیشتر)
3- یوونتوس 32 امتیاز
4- اودینزه 28 امتیاز

کد مطلب 609394

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