تلاش برای برگزاری کنفرانس گروه های مبارز فلسطینی در دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "ماهر الطاهر" مسئول جبهه مردمی برای آزادی فلسطین روزگذشته اعلام کرد: سران گروه های فلسطینی موجود در دمشق و نمایندگان آنان اخیرا نشستی را برگزار کردند و درخلال آن درباره راه های پایان دادن به اختلافات بین حماس و فتح که برای مسئله فلسطین خطرناک است، بحث و تبادل نظر کردند.

به گفته این شخصیت فلسطینی، یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این نشست، برگزاری کنفرانسی با عنوان بازگشت وحدت ملی و تعهد به معیارهای ملی است.

وی درادامه افزود: تماسهایی بین گروه های فلسطینی ازجمله حماس و جهاد اسلامی برای برگزاری این کنفرانس انجام شد.

"ماهرالطاهر"خاطرنشان کرد: احیای وحدت ملی نیازمند پاسخگویی تشکیلات خودگردان فلسطین و ابومازن رئیس آن و همچنین جنبش فتح به این دعوتها یعنی بازگشت به میز مذاکرات است و درعین حال به برنامه ای یکپارچه براساس معیارهای ملی و سند وفاق ملی سال 2006 و تلاشهای عربی برای پرکردن شکاف بین دو جنبش حماس و فتح نیاز دارد.

این شخصیت فلسطینی درادامه فاش کرد: از جمله پیشنهادهایی که در نشست گروه های فلسطینی دردمشق مطرح شد؛ دعوت از فتح برای مشارکت در این کنفرانس و همچنین دعوت از طرفهای عربی برای مقابله با نتایج کنفرانس آناپولیس بود.

همچنانکه درنشست اخیر سران گروه های فلسطینی دردمشق پیشنهاد شد تا کنفرانس جدید درآغاز سال نو میلادی یعنی پیش از برگزاری نشست مشابه آناپولیس درمسکو، برگزار شود.

کنفرانس آناپولیس 27 نوامبر( 6آذر) با مشارکت 16 کشورعربی و دیگرسازمان های بین المللی درمنطقه آناپولیس واشنگتن با ادعای بررسی مسئله فلسطین و صلح به مدت سه روز آغاز برگزارشد.

سرگئی لاوروف وزیرامورخارجه روسیه در روز اول برگزاری این کنفرانس اعلام کرد: اگر طرفین یعنی تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل و اتحادیه عرب بخواهند مسکو میزبان ادامه کار کنفرانس آناپولیس خواهد بود و ما از هیئتهای شرکت کننده استقبال می کنیم.