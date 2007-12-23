سید محسن حکیم، مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید مجدد بر نتایج مثبت گفتگوهای ایران و آمریکا درباره مسائل عراق، اظهار داشت: با توجه به نقش بسیار مثبت جمهوری اسلامی ایران در میدان تحولات عراق، مقامات عراقی همواره بر لزوم تداوم مذاکرات ایران و آمریکا تاکید داشته و دارند.

ثبات امنیتی عراق حاصل چیست؟

وی افزود: همانگونه که همه شاهد هستیم گفتگوهای ایران و آمریکا تا به امروز تاثیرات فوق العاده ای را بر فرآیند امنیت و ثبات سازی در تحولات عراق داشته و بخش قابل توجهی از امنیت نسبتا پایداری که امروز در عراق شاهد آن هستیم، حاصل بارور شدن نتایج این گفتگوها بوده است.

حکیم ادامه داد: با توجه به دو واقعیت یعنی حضور نیروهای آمریکایی در عراق و تاثیر غیرقابل انکار جمهوری اسلامی در این میدان، برداشت مشترک بین این دو بازیگر اصلی در جریان تحولات عراق، می تواند ضمن استمرار ثبات امنیتی در عراق به تثبیت شرایط مساعد کنونی نیز بینجامد.

نتایج سه دور قبل گفتگوها، کمتر از حد توقع ما بود

مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین گفت: هر چند که نتایج برآمده از سه دور گذشته این گفتگوها کمتر از حد توقع ما بود اما گام های موثری در چارچوب آن برداشته شد که امیدواریم با ساماندهی هر چه سریعتر مقدمات لازم برای انجام دور بعدی آن، شاهد تاثیرگذاری بیش از پیش مثبت این مذاکرات در تحولات عراق باشیم.

مشکلات فنی در حال رفع است

وی در خصوص علل تعویق زمان انجام گفتگوهای ایران و آمریکا در خصوص عراق نیز اظهار داشت: گویا برخی مشکلات فنی باعث تعویق زمان انجام این گفتگوها شده بود که بر مبنای آن ظاهرا برنامه هیات ها به طور کامل با یکدیگر هماهنگ نشده بود که البته در حال حاضر مطالعات و هماهنگی های لازم از هر دو سوی این مذاکرات در حال انجام است.

حکیم با اشاره به در پیش بودن تعطیلات سال نو مسیحی، افزود: با توجه به این تعطیلات احتمال تعویق مذاکرات تا زمان پایان تعطیلات وجود دارد اما به هر حال در صورت توافق طرفین برای انجام گفتگوها پیش از این زمان نیز، بدون شک مذاکرات در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

آزادی دیپلمات های ایرانی، مذاکرات را بارورتر می کند

مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین با اشاره به آزادی یکی دیگر از دیپلمات های ایرانی از اسارت نظامیان آمریکایی در عراق، ادامه داد: تمام مسئولان عراقی تلاش های خود را بر آزادی دیپلمات های ایرانی که در عراق و بدون هرگونه دلیلی بازداشت شده اند، مصروف می کنند و این موضوع همواره در ملاقات ها و رایزنی های مقامات عراقی با آمریکایی ها مورد تاکید قرار می گیرد .

حکیم افزود : ما در انتظار آزادی مابقی ایرانیان در بند آمریکایی ها که هیچ سندی دال بر گناهکار بودن آن ها وجود ندارد، هستیم.

وی تاکید کرد: قطعا آزادی دیپلمات های ایرانی که از سوی نظامیان آمریکایی در عراق بازداشت شده اند، ضمن تلطیف و نرم کردن فضای مذاکرات ایران و آمریکا به بارورتر شدن این مذاکرات می انجامد و در واقع تاثیرگذاری این موضوع بر مذاکرات بغداد غیرقابل انکار است.

آخرین وضعیت جسمانی سید عبدالعزیز حکیم

حکیم در خصوص آخرین وضعیت جسمانی و سلامتی سید عبدالعزیز حکیم نیز خاطرنشان کرد: ایشان در حال حاضر در بغداد هستند و فعالیت های سیاسی شان را نیز به طور کامل پیگیری کرده و انجام می دهند؛ آخرین چکاپ ایشان که در آمریکا انجام شد، کاملا مثبت بود و در حال حاضر با عنایات الهی وضعیت سلامتی ایشان به حالت کاملا طبیعی بازگشته است.