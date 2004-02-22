بازماندگان كشته شدگان حادثه انفجار قطار نيشابور ، 24 ميليون تومان ديه مي گيرند

مهندس مقدوري مسئول حوادث غير مترقبه استان خراسان با اعلام اين مطلب به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ادامه افزود: حادثه انفجار واگن هاي حامل مواد سوختي در ايستگاه خيام نيشابور در مجموع 150 ميليارد ريال خسارت برجا گذاشت كه 85 ميليارد ريال آن مربوط به ديه كشته شدگان حادثه و 65 ميليارد ريال آن نيز برآورد خسارات وارده به منازل مسكوني منطقه، تاسيسات عمومي، وسايل زندگي مردم، تخريب اماكن تجاري و ماشين آلات موجود در منطقه است.

وي با بيان اينكه اين ميزان خسارت شامل هزينه هاي تحميلي بر راه آهن جمهوري اسلامي نمي شود ، تصريح كرد: آخرين آمار منتشرشده در خصوص تعداد كشته شدگان و مفقودين اين حادثه 309 نفر بوده است ولي طي سه نوبت از آمارگيري هايي كه در اين مدت با مراجعه به خانواده هاي حادثه ديده منطقه داشتيم اين ميزان به 289 نفر كاهش يافته است.

معاون استانداري خراسان در ادامه اضافه كرد: بر اساس آخرين سرشماري تعدادي از مفقودين روستاهاي اطراف پيدا شدند.

وي در خصوص آخرين آمار مجروحان اين حادثه گفت: بر پايه آخرين آمارها 460 نفر در اثر حادثه انفجار قطار در نيشابور مجروح شده و به بيمارستان هاي مشهد و نيشابور انتقال داده شده بودند كه البته در حال حاظر فقط 75 نفر شان در بيمارستان ها بستري هستند و مابقي با تكميل درمان ها مرخص شدند.

به گفته مهندس مقدوري از 30 بيمار انتقال داده شده به بيمارستان هاي مشهد يك نفر فوت كرده و مابقي نيز يا مرخص شده و يا در بيمارستان بستري هستند.