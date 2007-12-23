نتایج کامل هفته سوم و چهارم لیگ برتر ووشو

به گزارش خبرنگارمهر، درجریان رقابتهای این هفته 6 دیدارانجام شد که تداوم شکست های جوانه و تساوی دو تیم مدعی و پرمهره نفت و دانشگاه مهمترین حوادث آن بود. رقابتهای هفته سوم و چهارم گروه نخست و هفته سوم گروه دو، نتایج زیر بدست آمد :
هفته سوم از دور رفت گروه یک :
* هواپیمایی بال گستر مازندران ۹ - مجتمع جوانه یک
* سامان مسکن شاهین شهر ۸ - هیئت ووشو زنجان ۲
هفته چهارم از دور رفت گروه یک :
* پوشینه بافت قزوین۷ - هیئت ووشو زنجان ۲
* سامان مسکن شاهین شهر ۷ - هواپیمایی بال گستر مازندران ۳
هفته سوم از دور رفت گروه دوم :
* دانشگاه آزاد اسلامی ۵ - نفت تهران ۵
* هیئت ووشوکرمان ۶- گاز آذربایجان شرقی ۲
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