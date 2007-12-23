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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۲۸

نتایج کامل هفته سوم و چهارم لیگ برتر ووشو

هفته سوم و چهارم رقابتهای لیگ برتر ووشوباشگاه های کشور عصر شنبه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگارمهر، درجریان رقابتهای این هفته 6 دیدارانجام شد که تداوم شکست های جوانه و تساوی دو تیم مدعی و پرمهره نفت و دانشگاه مهمترین حوادث آن بود.  رقابتهای هفته سوم و چهارم گروه نخست و هفته سوم گروه دو، نتایج زیر بدست آمد :
هفته سوم از دور رفت گروه یک :  
*  هواپیمایی بال گستر مازندران ۹‬ - مجتمع جوانه یک
* سامان مسکن شاهین شهر‪ ۸‬ - هیئت ووشو  زنجان ‪۲‬
 
هفته چهارم  از دور رفت گروه یک :  
* پوشینه بافت قزوین۷‬ - هیئت ووشو زنجان ‪۲‬
* سامان مسکن شاهین شهر ۷‬ - هواپیمایی بال گستر مازندران ۳‬
 
هفته سوم از دور رفت گروه دوم : 
* دانشگاه آزاد اسلامی ۵‬ - نفت تهران ‪۵‬
* هیئت ووشوکرمان ۶‬- گاز آذربایجان شرقی ‪۲‬
 


 

کد مطلب 609400

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