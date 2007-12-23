نتایج کامل هفته سوم و چهارم لیگ برتر ووشو

به گزارش خبرنگارمهر، درجریان رقابتهای این هفته 6 دیدارانجام شد که تداوم شکست های جوانه و تساوی دو تیم مدعی و پرمهره نفت و دانشگاه مهمترین حوادث آن بود. رقابتهای هفته سوم و چهارم گروه نخست و هفته سوم گروه دو، نتایج زیر بدست آمد :

هفته سوم از دور رفت گروه یک :

* هواپیمایی بال گستر مازندران ۹‬ - مجتمع جوانه یک

* سامان مسکن شاهین شهر‪ ۸‬ - هیئت ووشو زنجان ‪۲‬



هفته چهارم از دور رفت گروه یک :

* پوشینه بافت قزوین۷‬ - هیئت ووشو زنجان ‪۲‬

* سامان مسکن شاهین شهر ۷‬ - هواپیمایی بال گستر مازندران ۳‬



هفته سوم از دور رفت گروه دوم :

* دانشگاه آزاد اسلامی ۵‬ - نفت تهران ‪۵‬

* هیئت ووشوکرمان ۶‬- گاز آذربایجان شرقی ‪۲‬





