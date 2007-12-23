مهندس کمال دانشیار، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی صبح امروز در بازدید از خبرگزاری مهر به سئوالات متنوع خبرنگاران مهر پاسخ داد.

مشکل اصلی دولت های بعد از انقلاب

وی در ابتدای سخنان خویش مشکل اصلی دولتهای بعد از انقلاب را عدم توجه به موضوع اقتصاد و نداشتن راهکار و برنامه مشخص در این زمینه توصیف کرد و گفت : به نظر می رسد عامل اصلی افول و اقبال دولتها نارضایتی های مردم باشد، به این معنا که مردم به خاطر مشکلات اقتصادی از یک دولت دلزده می شوند و دولت دیگری را انتخاب می کنند ولی باز همان مشکلات ریشه ای و نارضایتی ها باعث می شود دولت جدید هم به سرنوشت دولتهای سابق دچار شود.

دانشیار تصریح کرد : علت اصلی سرنگونی رژیم شاه نارضایتی مردم بود که از دل همین نارضایتی ها جمهوری اسلامی شکل گرفت و البته الان این مسئله در چارچوب نظام و دولتهای مختلف که می آیند و می روند وجود دارد.

رئیس شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی اظهار داشت : آقای خاتمی فکر می کرد دلیل اقبال مردم به او شعارهای آزادی سیاسی و گفتگوی تمدنها و ... است و آقای احمدی نژاد به گونه ای دیگر مسائل دیگری مثل موضوع هولوکاست را به عنوان مسئله اصلی کشور جلوه می دهد که هر دوی این رویکردها اشتباه است.

میراث دولت خاتمی

وی با اشاره به اینکه میراث دولت خاتمی 4 میلیون بیکار، 3 میلیون معتاد و 10 میلیون نفر زیر خط فقر بود، گفت : باید برای حل مشکلات زیر بنایی کشور و اصولا شناخت این مشکلات یک عزم و اراده جدی به خصوص در رسانه های کشور ایجاد شود. ما فقط درد را فریاد می زنیم و نسخه درمانش را ارائه نمی کنیم.

دانشیار گفت : اصلاح طلبان به خاطر نداشتن برنامه و عدم تحقق شایسته سالاری شکست خوردند و الان بخشی از اصولگراها که حاکم هستند به همین دو آفت دچار شده اند و بنابراین می توان گفت که محکوم به شکست هستند.

عدالت یعنی شایسته سالاری

وی با بیان اینکه " عدالت یعنی شایسته سالاری" گفت : سخنان اخیر رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی نشان داد که ایشان با وجود حسن نیت و تلاش فراوان یقینا برنامه ای برای حل مشکلات اقتصادی ندارند.

اصلاح طلبان به خاطر نداشتن برنامه و عدم تحقق شایسته سالاری شکست خوردند والان بخشی از اصولگراها که الان حاکم هستند به همین دو آفت دچار می شوند و بنابراین می توان گفت که محکوم به شکست هستند

دانشیار در پاسخ به این سئوال که چرا با افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی وضعیت اقتصادی کشور بهبود نمی یابد، بلکه بدتر هم می شود گفت : در حال حاضر سالانه فقط 50 میلیارد دلار هزینه سرپا نگه داشتن دولت می شود که تقریبا معادل درآمد فروش نفت است.

رئیس شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی خاطرنشان کرد : بدون سرمایه گذاری خارجی و آزاد کردن اقتصاد نمی توان چشم اندازی برای حل مشکلات متصور بود. امروز سوء تدبیر بیش از سوء استفاده ها وفساد به کشور آسیب می زند.

اجرای اصل 44 یعنی اسلامی شدن اقتصاد ایران

وی با اشاره به اینکه تحقق سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است می تواند زمینه حل مشکلات ریشه ای اقتصاد کشور باشد، گفت : اجرای اصل 44 در حقیقت به معنای اسلامی شدن اقتصاد ایران است . اقتصاد فعلی ایران سوسیالیستی است.

دانشیار با بیان اینکه سهام عدالت هیچ تغییری در اقتصاد ایجاد نمی کند، گفت : این حرکت دولت رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد نمی کند و تنها خاصیت آن پخش کردن سرمایه در کشور است، چون واگذاری سهام کارخانه ها به مردم باعث ارتقای مدیریت در کارخانه ها و واحدهای تولیدی نمی شود و تنها بخش خصوصی متخصص می تواند تدبیر و مدیریت مناسب را در این زمینه داشته باشد.

سوء تدبیرهای خسارت بار

وی تاکید کرد : امروز سوء تدبیرهای خسارت باری در کشور وجود دارد. از جمله در موضوع نفت که با کاهش مداوم بهره برداری از چاههای نفت مواجه هستیم، چون به این چاهها، گاز تزریق نمی شود یا مثلا در جاده های ما هرسال 30 هزار نفر کشته می شوند چرا اجازه نمی دهند که بحش خصوصی جاده بسازد و مالیات و عوارض بگیرد؟ آیا جان مردم از مال مردم بی ارزش تر است؟

مبارزه با ربا معادل مبارزه با بدحجابی؟

دانشیار تصریح کرد : چرا مبارزه با ربا که علنا دشمنی با خدا است به اندازه مبارزه با بدحجابی دنبال نمی شود؟ اینکه کمیته امداد هر روز در کشور بزرگتر شود بسیار تلخ و معنادار است.

اهداف حزب توسعه و عدالت

متاسفانه برخی ها حتی در خود حاکمیت، نگرش درستی درمورد بخش خصوصی ندارند، البته اخیرا آیت الله شاهرودی به این مشکل اساسی کشور اشاره می کنند ولی متاسفانه بدنه قوه قضاییه با این رویکرد، هماهنگ نیست

رئیس شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت در پاسخ به سئوالی در مورد راهکارها و برنامه های حزب متبوع خویش در زمینه حل مشکلات اقتصادی کشور، گفت : شناسایی و ساماندهی نخبگتن برنامه اصلی این حزب است. ما با تدبیرهای درست می توانیم ظرف یکسال با فعال کردن بخش خصوصی یک میلیون شغل ایجاد کنیم. وی افزود : نگرانی شدید از اوضاع فعلی یکی از انگیزه های تشکیل حزب توسعه و عدالت بوده است و اینکه یک حزب فراگیر اصولگرا تا کنون در جریان اصولگرایی نداشته ایم.

عملکرد وزارت نفت از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت و عملکرد وزارت نفت از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون گفت : انتخاب وزیران ناوارد به نفت یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخی بوده است. عملکرد وزرایی مثل " غرضی، زنگنه و آقازاده" خسارتی نزدیک به 500 میلیارد دلار وارد کرده است.

وی افزود : وزیری هامانه از وزرایی بود که بیشترین خدمت را به نفت کرد. هامانه با وجود اینکه شاید از نظر مدیریتی از وزرای سابق ضعیف تر بود ولی چون از درون مجموعه نفت بود به جای کارهای فرعی و رفاهی و ...به امور زیربنایی پرداخت.

دانشیار تصریح کرد : بعد از انقلاب باید به 30 میدان نفتی گاز تزریق می شد اما الان فقط به 9 میدان نفتی گاز تزریق می شود آن هم به طور ناقص که نتیجه آن افت بهره برداری از 6 میلیون بشکه به 4 میلیون بشکه در روز است که اگر اقدامات وزیری هامانه و پیگیریهای مجلس نبود امروز نفتی برای صادرات نداشتیم.

وی یکی از اقدامات اشتباه وزرای نفت در گذشته را بی توجهی به "نیروی انسانی نفت" و تعطیلی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ..توصیف کرد و گفت : مجلس هفتم اولین مجلسی بود که متوجه این اشتباه تاریخی شد.

هزینه ساخت نیروگاه اتمی

دانشیار تصریح کرد : ساخت هر نیروگاه اتمی 50 میلیارد دلار به نفع ایران است و هزینه ساخت هر نیروگاه اتمی هم دو میلیارد دلار است، یعنی ساخت هر نیروگاه اتمی هزارمگاواتی در سال 10 میلیون بشکه نفت صرفه جویی می کند و به همین دلیل ما مصر هستیم که از انرژی هسته ای استفاده کنیم و این امر ربطی به دعواهای سیاسی آمریکا با ایران ندارد.

ترکیب مجلس هشتم

رئیس شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت در پاسخ به این سئوال که سرنوشت مجلش هشتم را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند 200 نماینده فعلی مجلس هفتم رای نمی آورند که شاید من هم جزو آنها باشم، چون مردم به خاطر موضوع بنزین از مجلس و دولت ناراضی هستند.

احمدی‌نژاد رئیس جمهور 8 ساله

عضو سابق ائتلاف آبادگران پیش بینی کرد : احمدی نژاد مجددا در انتخابات آتی ریاست جمهوری پیروز شود.

وی توضیح داد : دکتر احمدی نژاد جامعه را به دو بخش نخبگان و توده تقسیم کرده است و علنا کاری با نخبگان ندارد. معمولا هم مردم سلیقه سیاسی شان را هشت سال به هشت سال عوض می کنند به همین دلیل فکر می کنم احمدی نژاد مجددا رای بیاورد.

نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی گفت : هم دور اول و هم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به احمدی نژاد رای دادم.

دانشیار خاطر نشان کرد : 90 درصد نخبگان به احمدی نژاد رای نمی دهند ولی 90 درصد توده ها به او رای می دهند.

انتقاد از مشی احمدی نژاد در تغییر وزیران

وی با انتقاد از مشی احمدی نژاد در مورد برکناری وزرای ناکارآمد گفت : مثلا در مورد وزیر آموزش و پرورش وقتی مجلس می خواست ایشان را استیضاح کند احمدی نژاد از او دفاع کرد ولی چند ماه بعد او را برداشت. خوب چه اشکال داشت که رئیس جمهور با مجلس تعامل می کرد و بدون اسیتضاح وزیر مربوطه را برمی داشت؟

شرط انتخاب مدیر در دولت نهم، اطاعت محض از احمدی نژاد است و اگر در برخی موارد، رویکرد دولت غلط باشد، این شرط باعث ایجاد خسارت های شدید به کشور می شود

عضو موسس حزب توسعه و عدالت گفت : احمدی نژاد وصیت نامه اش در جیبش است و واقعا حاضر است جانش را هم برای انقلاب و نظام بدهد و تمام زندگیش را وقف کار کردن برای مردم است و وجدان عمومی جامعه هم این موضوع را احساس کرده است، اما ایشان نقاط ضعفی هم دارد که باعث بروز مشکلات زیادی برای کشور می شود، از جمله اینکه اهل مشورت نیست و در مورد کارایی برنامه ها و آرزوهایش دارای تحلیل غلط است.