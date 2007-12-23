به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان از کلیه احزاب، گروه ها و تشکل‌های سیاسی خواست تا افراطیون را از دایره تصمیم گیری های خود خارج کرده و آنها را به حاشیه برانند تا فضا برای تعامل میان اعتدالیون جریانات سیاسی دلسوز نظام مهیا شود.

وی تفکر افراطی را آفت حرکت های عقلایی، منطق گرایانه و مصلحت اندیشانه در راستای حفظ منافع ملی دانست و افزود: آنچه مانع از گفتگو و تعامل سازنده میان احزاب و گروه های سیاسی شده ، تنگ نظری های برخی از افراطیون است.

دعوت احزاب به اعتدال، میانه روی و رعایت اخلاق سیاسی

دبیر شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با ارائه پیشنهادی مبنی بر تشکیل کمیته مشترک میان اصولگرایان و دیگر گروه ها و جریانات سیاسی دلسوز، در راستای بحث و تبادل نظر در خصوص سلامت انتخابات، اخلاق سیاسی و حفظ منافع ملی تاکید کرد: از هر گونه حرکتی که افراطی گری را به حاشیه براند و افراد معقول و معتدل را از هر جناح و گروه سیاسی در راستای حفظ منافع ملی و مصالح نظام گرد هم آورد، استقبال می کنم.

لازمه اقتدار مجلس

شهاب الدین صدر با اشاره به بیان حضرت امام (ره ) مبنی بر آنکه مجلس در راس امور است، افزود: این مهم زمانی محقق می شود که مجلس از اقتدار لازم برخوردار باشد و اقتدار مجلس در گرو حضور گسترده و حداکثری مردم در پای صندوق های رای است.

شهاب الدین صدر آنچه سبب شکل گیری مجلسی مقتدر و کارآمد می شود را میزان آراء مردم دانست و ادامه داد: هر چه حضور مردم پر رنگ تر و گسترده تر باشد، در نهایت شاهد مجلس کارآمد تر، مقتدر تر و زنده تر خواهیم بود.