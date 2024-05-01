به گزارش خبرنگار مهر، «سپهر خلجی» رییس شورای اطلاعرسانی دولت، امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به رغم اینکه تهران پایتخت است، این تصور وجود دارد که دارای امکانات است اما به واقع یکی از استانهای محروم کشور، همین استان تهران است.
وی افزود: یکی از محرومیتهای بزرگ در استان تهران، موضوع آموزش و پرورش و مدارس قدیمی است؛ باید با نگاهی متوازن و با توجه به همه بخشها، محرومیتهای تهران مورد توجه واقع شود.
خلجی اظهار کرد: با این نگاه، برنامهریزی صورت گرفت که در کنار سفرهای استانی آقای رییسی، به سفر به استان تهران هم از توجه شود؛ حوزههای مختلف و زیرساختها مورد بازدید وی قرار بگیرد و تهران هم به صورت ویژه مورد توجه باشد.
ویادامه داد: سفرها به استان تهران به دلیل وسعت بالای آن، باید منطقه به منطقه صورت بگیرد و در راستای نیازمندیهایی که مردم مناطق مختلف دارند، برنامهریزی و اقدامات لازم انجام شود.
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