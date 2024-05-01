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۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۴۳

خلجی در حاشیه جلسه هیات دولت:

تهران یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور است

تهران یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور است

رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: به رغم اینکه تهران پایتخت است، این تصور وجود دارد که دارای امکانات است اما به واقع یکی از استان‌های محروم کشور، همین استان تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، «سپهر خلجی» رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت، امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به رغم اینکه تهران پایتخت است، این تصور وجود دارد که دارای امکانات است اما به واقع یکی از استان‌های محروم کشور، همین استان تهران است.

وی افزود: یکی از محرومیت‌های بزرگ در استان تهران، موضوع آموزش و پرورش و مدارس قدیمی است؛ باید با نگاهی متوازن و با توجه به همه بخش‌ها، محرومیت‌های تهران مورد توجه واقع شود.

خلجی اظهار کرد: با این نگاه، برنامه‌ریزی صورت گرفت که در کنار سفرهای استانی آقای رییسی، به سفر به استان تهران هم از توجه شود؛ حوزه‌های مختلف و زیرساخت‌ها مورد بازدید وی قرار بگیرد و تهران هم به صورت ویژه مورد توجه باشد.

وی‌ادامه داد: سفرها به استان تهران به دلیل وسعت بالای آن، باید منطقه به منطقه صورت بگیرد و در راستای نیازمندی‌هایی که مردم مناطق مختلف دارند، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم انجام شود.

کد مطلب 6094022
رامین عبداله شاهی

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