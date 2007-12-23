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۲ دی ۱۳۸۶، ۹:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کاهش آلاینده های زیست محیطی استراتژی شرکت تولید برق شازند است

کاهش آلاینده های زیست محیطی استراتژی شرکت تولید برق شازند است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر عامل نیروگاه حرارتی شازند اراک گفت: کاهش آلاینده های زیست محیطی استراتژی قطعی شرکت تولید برق شازند است.

علی فرهور در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: توسعه فضای سبز، استقرار استانداردهای لازم زیست محیطی و جمع آوری پسایها از جمله اقدامات این نیروگاه است.

وی عنوان کرد: با توجه به وسعت نیروگاه از نظر قانونی ما موظف به احداث 40 هکتار فضای سبز بودیم که تاکنون بیش از 65 هکتار فضای سبز احداث شده است و به میزان 20 هکتار دیگر در سال آینده توسعه می یابد که مجموعا فضای سبز به 85 می رسد.

فرهور خاطر نشان کرد: استقرار سیستم مدیریت محیط زیست 14001 این نیروگاه در حال مدیریت جمع آوری پسابها است که در این سیستم کلیه پسابها جمع آوری و تصفیه می شود.

وی یادآور شد: علاوه بر این به صورت مداوم از چاههای آب نیروگاه و چاههای اطراف آن آزمایشات شیمیایی و میکروبی انجام می شود و در بحث آلایندگی گازی نیز به دلیل استفاده نیروگاه در بیشتر زمان سال از گاز به عنوان سوخت، آلایندگی این نیروگاه در پایین ترین حد مممکن است.

کد مطلب 609403

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