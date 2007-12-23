کاهش آلاینده های زیست محیطی استراتژی شرکت تولید برق شازند است

علی فرهور در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: توسعه فضای سبز، استقرار استانداردهای لازم زیست محیطی و جمع آوری پسایها از جمله اقدامات این نیروگاه است .

وی عنوان کرد: با توجه به وسعت نیروگاه از نظر قانونی ما موظف به احداث 40 هکتار فضای سبز بودیم که تاکنون بیش از 65 هکتار فضای سبز احداث شده است و به میزان 20 هکتار دیگر در سال آینده توسعه می یابد که مجموعا فضای سبز به 85 می رسد .

فرهور خاطر نشان کرد: استقرار سیستم مدیریت محیط زیست 14001 این نیروگاه در حال مدیریت جمع آوری پسابها است که در این سیستم کلیه پسابها جمع آوری و تصفیه می شود.