احتمال برگزاری دور چهارم مذاکرات بین ایران و آمریکا تا دو هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر،"دیوید ساترفیلد" مشاور ارشد "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا و هماهنگ کننده در امور عراق در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست در اظهاراتی فرافکنانه ادعا کرد که رده بالاترین مقامهای دولت ایران تصمیم گرفته اند تا مانع فعالیت گروههای شبه نظامی در عراق شوند و این اقدامی است که کاهش شدید در حملات ناشی از بمبهای جاده ای طی چند ماه گذشته بر آن دلالت می کند.

وی مدعی شد: این تصمیم تهران الزاما به این معنا نیست که انتقال این سلاحها از ایران متوقف شده، بلکه این کاهش در استفاده آنها و در حملات کلی باید مربوط به یک تصمیم سیاسی ایران باشد.

"رایان کروکر" سفیر آمریکا درعراق هم گفت: این تصمیم درصورتی که ایران بخواهد آن را به شکلی درست ادامه دهد؛ نقطه آغاز خوبی برای دور چهارم گفتگوها بین وی و همتای ایرانیش در بغداد خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، هر چند تاریخ اواسط دسامبر که برای این گفتگوها در نظر گرفته شده بود، به تعویق افتاده، اما کروکر پیش بینی کرد که طرفین ظرف دو هفته آینده با هم دیدار کنند.

ساترفیلد تصریح کرد:"ما شاهد چنین کاهش مداوم و پایداری در انواع خاصی از حملات از سوی گروه های خاصی بوده ایم که نمی توانیم آن را تنها با توجه به عوامل داخلی توضیح دهیم .



پیشتر نیز "حسن کاظمی قمی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با بیان اینکه زمان برگزاری دور چهارم مذاکرات کشورش با آمریکا درباره عراق هنوز تعیین نشده است؛ اعلام کرده بود که زمان این مذاکرات طی روزهای آینده مشخص خواهد شد.



ایران و آمریکا تا کنون سه دور مذاکره درباره عراق داشته اند؛اگرچه پیشتر اعلام شد که دور چهارم این مذاکرات اوایل سال آینده میلادی در بغداد برگزار می شود، اما لبید عباوی معاون وزیر امور خارجه عراق 22 آذر اظهار داشت: مذاکرات ایران و آمریکا به دلیل مشکلات فنی که مربوط به (تعیین) زمان این مذاکرات از سوی دو کشور است، به تاخیر افتاده است.

ادعاها و اتهامات مقامهای آمریکایی علیه ایران مبنی بر حمایت ازگروه های مسلح در عراق بدون اینکه حتی یک مدرک برای اثبات آن ارائه کنند و فرافکنی آنها به اینکه علت کاهش این حملات، قطع این حمایتها است، در حالی مطرح می شود که آکادمی نظامی "وست پوینت" وابسته به ارتش آمریکا در تحقیقات اخیر خود اعلام کرد که اکثر تروریستهای القاعده درعراق از عربستان و لیبی آمده اند و بیشتر آنها نیز دانشجوی دانشگاه هستند.



به گزارش مهر به نقل از رادیو سوا، این تحقیقات براساس پرونده 606 نفری است که شبکه القاعده در عراق آن را تدوین کرده است و نیروهای ائتلاف در عراق در ماه اکتبر به آن دست یافته اند.

چندی پیش نیویورک تایمز فاش کرده بود : 60 درصد از جنگجویان خارجی حاضر در عراق متعلق به کشورهایی هستند که این کشورها از متحدان اصلی آمریکا محسوب می شوند که عربستان از جمله این کشورها است.

به نوشته این روزنامه، 41 درصد از جنگجویان خارجی حاضر در عراق را اتباع عربستان سعودی و 18 درصد از آنها را اتباع لیبی تشکیل می دهند.

در همین رابطه، دو هفته قبل هفته نامه انگلیسی ساندی تایمز با پرداختن به مسئله سفر اتباع عربستانی به کشورهای دیگر برای مبارزه با نظامیان خارجی نوشت : عربستان هم اکنون به مرکز وحشت جهانی و مهمترین حامی مالی تروریستها تبدیل شده است و شبکه خبری NBC آمریکا نیز چندی پیش اعلام کرده بود :"بیش از 55 درصد از جنگجویان خارجی حاضر در عراق را اتباع عربستانی تشکیل می دهند".

