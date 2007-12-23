وزیر نیرو پاسخگوی مطالبات مردم روستای مروک دورود شد

به گزارش خبرنگار مهر در دورود، مردم روستای مروک دورود به محض حضور وزیر نیرو در جمع مردم، نامه ای را با امضای برخی از اهالی روستا مبنی بر عدم پرداخت بهای زمینهای تملک شده این روستا که شامل اراضی کشاورزی و منازل مسکونی هستند و در حاشیه سد مروک قرار گرفته اند، ارائه کردند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند.

وزیر نیرو نیز با خواندن این نامه و نشست با نمایندگان مردم روستای مروک، دستور رسیدگی هرچه سریع تر به این موضوع را صادر کردند.

پرویز فتاح با اشاره به اینکه اگر در دولت نهم طرحی اجرا می شود برای کسب رضایت مردم است، اظهار داشت: باید طوری عمل شود که اجرای این طرح ها موجب نارضایتی مردم منطقه نشود.

وزیر نیرو با تاکید بر حل مشکل این روستاییان گفت: باید قیمت زمین‌های تملک شده، مطابق قیمت روز به روستاییان پرداخت شود.

سید حسین صابری استاندار لرستان نیز در پاسخ به تاکید وزیر نیرو خاطرنشان کرد: ظرف 10 روز آینده با ‌بررسی های کارشناسی با مسئولان شرکت آب منطقه ای لرستان، نسبت به پرداخت بهای زمین‌های تملک شده اقدام خواهد شد.