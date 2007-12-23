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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۳۳

اجرای 3 سمفونی از بتهوون در سالن رودکی

اجرای 3 سمفونی از بتهوون در سالن رودکی

3 سمفونی از آثار بتهوون در هفتمین روز از بیست وسومین جشنواره موسیقی فجر توسط ارکستر فیلارمونیک ایرانیان به رهبری آرش گوران اجرا می شود.

 سرپرست ارکستر فیلارمونیک ایرانیان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : ارکستر فیلارمونیک ایرانیان قطعاتی چون اورتورکوریولان ، سمفونی شماره 5 موومان اول،سمفونی شماره 7 موومان دوم از بتهوون و مومنت موزیکال اثر راخمانیف و والس سرناد اثر شوستاکویچ را اجرا می کند.

 

محمدرضا وصفی در خصوص ویژگی اجرای ارکستر سمفوینک ایرانیان گفت : این قطعات جزء سخت ترین قطعات است ودلیل اجرای این آثارهم علاقه رهبر ارکستر به بتهوون و همچنین قدرت بالای نوازندگان ارکستر در اجرای آن است .

 

لازم به ذکر است کنسرت ارکستر فیلارمونیک ایرانیان روز 6 دی ماه ساعت 18 در سالن رودکی اجرا می شود.  

 

 

 

 

کد مطلب 609408

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