اجرای 3 سمفونی از بتهوون در سالن رودکی

سرپرست ارکستر فیلارمونیک ایرانیان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : ارکستر فیلارمونیک ایرانیان قطعاتی چون اورتورکوریولان ، سمفونی شماره 5 موومان اول،سمفونی شماره 7 موومان دوم از بتهوون و مومنت موزیکال اثر راخمانیف و والس سرناد اثر شوستاکویچ را اجرا می کند.

محمدرضا وصفی در خصوص ویژگی اجرای ارکستر سمفوینک ایرانیان گفت : این قطعات جزء سخت ترین قطعات است ودلیل اجرای این آثارهم علاقه رهبر ارکستر به بتهوون و همچنین قدرت بالای نوازندگان ارکستر در اجرای آن است .

لازم به ذکر است کنسرت ارکستر فیلارمونیک ایرانیان روز 6 دی ماه ساعت 18 در سالن رودکی اجرا می شود.