آواربرداري در روستاهاي نيشابور ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر روز گذشته (شنبه) جمعيت هلال احمركشور طي ارسال نمابري به رسانه ها اعلام كرد كه امدادگران اين جمعيت موفق شدند در روز جمعه آخرين مرحله آواربرداري از دهها خانه تخريب شده روستاييان را به پايان رسانده و اردوگاهي جهت اسكان موقت 80 خانوار در منطقه ايجاد كنند.

بنابر اين گزارش اين درحالي است كه دكتر حسيني رييس جمعيت هلال احمر كشور و مسئول امداد رساني در حادثه انجار قطار در نيشابور در اين باره مي گويد: تا كنون موفق به اتمام امر جستجو و كشف اجساد حادثه انفجار قطار در روستا هاي اطراف ايستگاه راه آهن خيام نيشابور شديم و در طول روز گذشته فقط يك قطعه از اعضاي بدن كشته شدگان اين حادثه را پيدا كرديم.

وي در ادامه مي افزايد: بحث آوار برداري از روستاها و مناطق تخريبي كه حجم آن نيز بسيار بالا است از روز گذشته شروع شده است و سعي مي كنيم سريع تر آوار ها را به نقاط ديگري انتقال دهيم.