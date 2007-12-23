نخست وزیر ایتالیا وارد افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفارت ایتالیا در کابل امروز اعلام کرد: "رومانو پرودی" برای دیدار با نیروهای ایتالیایی و رئیس جمهور(حامد کرزای) به افغانستان سفر کرده است.

سفر پرودی به افغانستان به دنبال سفر دیروز "نیکلا سارکوزی"، رئیس جمهور فرانسه و "کوین راد"، نخست وزیر استرالیا به این کشور صورت می گیرد. آنها در دیدارهای جداگانه با کرزای بر تعهد خود نسبت به افغانستان تاکید کردند.

بنا بر اطلاعیه سفارت ایتالیا، پرودی پس از دیدار با کرزای در کابل به شهر هرات در غرب کشور خواهد رفت که محل استقرار دو هزار نیروی ایتالیایی است.

قرار است در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که ماه آوریل در بخارست برگزار خواهد شد، راهبردهای ناتو در افغانستان برای پایان دادن به ناآرامیها و برقراری دموکراسی مورد بازنگری قرار گیرد.