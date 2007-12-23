به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه 24 قسمتی "بیگناهان" محصول گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیماست که به تهیهکنندگی سعید شاهسواری تولید میشود. در این مجموعه فریبا کوثری، مهدی پاکدل، مهرداد ضیایی، داریوش فرهنگ، بیژن افشار، شهین نجفزاده و سیدمهرداد ضیایی بازی میکنند و پرویز پورحسینی، بهرام ابراهیمی و محمدعلی نجفی نیز نقشهایی کوتاه دارند.
داریوش اسدزاده به تازگی به جمع بازیگران مجموعه "بیگناهان" ملحق شده و گروه تا چند روز دیگر برای ادامه کار به لوکیشنی در خیابان فرمانیه میروند. در خلاصه داستان مجموعه آمده: سه تا رفیق بودن. یه روز اولی میگه بریم دزدی. دومی میگه چی بدزدیم؟ اولی میگه: تخم طلا، دومی میگه: جواب خدا را کی میده؟ سومی میگه: من، من کله گنده ...
دیگر عوامل تولید "بیگناهان" عبارتند از مدیر تصویربرداری: کیوان معتمدی، مدیر صدابرداری: ناصر شکوهینیا، انتخاب بازیگر: پیام دهکردی، طراح صحنه و لباس: فاضل ژیان، طراح گریم: الهام صالحی، مدیر تولید: محمدحسین شهباززاده، جلوههای ویژه: محسن روزبهانی، کارشناس انتظامی: فرهاد شمسآبادی.
امینی و شاهسواری سال گذشته مجموعه پرمخاطب "اولین شب آرامش" را تهیه کرده بودند.
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