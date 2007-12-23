جنگل کاری در استان مرکزی به یک هزار و 100 هکتار می رسد

عباس مظفری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بخشی از این جنگل کاری ها که می توانند به صورت پارک مورد استفاده مردم باشد یه شهرداری ها واگذار شده است .

وی با بیان اینکه از مجموع جنگلهای استان، حدود 500 هکتار در اراک قرار دارد، اضافه کرد: از این مجموعه نزدیک به 300 هکتار به شهرداری ها واگذار شده و مابقی نیز آماده واگذاری است .

مظفری با اشاره به اینکه پارک جنگلی شهید رجایی با مساحتی حدود 35 هکتار آماده واگذاری به شهرداری است، خاطر نشان کرد: اولویت برنامه های منابع طبیعی حفظ آب و خاک است و با بررسی دامنه کوهها و تپه ها از نظر اقلیم آب و هوایی ،خاک، میزان بارندگی و همچنین اراضی غیر مستعد و شیب دار، آن مناطق را به گونه های مثمر گیاهی تبدیل کرده و در اختیار مردم قرار می دهیم .



وی با اشاره به آغاز سفرهای دور دوم رئیس جمهور به استانها گفت: منابع طبیعی استان با کمبود نیرو، نبود تجهیزات اتفاء حریق و ماشین های مورد نیاز مواجه است که امید دارد در دور دوم سفر ریاست جمهور به استان مورد توجه قرار گیرد و اعتبار مورد نیاز استان تامین شود .

مظفری در ادامه خاطر نشان کرد: علاوه بر این در اراضی ملی که قابلیت ایجاد پوشش گیاهی در آنها وجود ندارد از طریق عملیات بانکت بندی اقدام به حفظ آب و خاک خواهیم کرد و تاکنون دو شهر تفرش و هندو در در حدود 400 هکتار با اعتبار80 میلیون تومان اراضی که قابلیت اصلاح را نداشته بانکت بندی شده که باعث ایجاد درآمد و اشتغال نیز شده است .

وی با یادآوری اینکه منابع طبیعی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و محیط زیست، کمیته طبیعت گردی را ایجاد کرده است گفت: این کمیته مناطقی را که از جهت طبیعت گردی و روستا گردی قابلیت تبدیل به طرحهای گردشگری را دارند، شناسایی و پس از تجزیه و تحلیل و تصویب در کارگروه مربوطه و همچنین تامین اعتبار توسط سازمان میراث فرهنگی این طرح ها به اجرا درآید .



مظفری با اشاره به کارهای تقویتی در راستای حفاظت از منابع طبیعی و ملی از ایجاد یگان حفاظتی نام برد و افزود: با تاسیس این یگان حفاظتی در سال 85 و تقویت آن و همچنین تعامل با قوه قضائیه، چهار هزار و 100 هکتار از اراضی به تصرف در آمده زمین خواران را آزاد کردیم .