جنگل کاری در استان مرکزی به یک هزار و 100 هکتار می رسد

عباس مظفری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بخشی از این جنگل کاری ها که می توانند به صورت پارک مورد استفاده مردم باشد یه شهرداری ها واگذار شده است.
وی با بیان اینکه از مجموع جنگلهای استان، حدود 500 هکتار در اراک قرار دارد، اضافه کرد: از این مجموعه نزدیک به 300 هکتار به شهرداری ها واگذار شده و مابقی نیز آماده واگذاری است.
مظفری با اشاره به اینکه پارک جنگلی شهید رجایی با مساحتی حدود 35 هکتار آماده واگذاری به شهرداری است، خاطر نشان کرد: اولویت برنامه های منابع طبیعی حفظ آب و خاک است و با بررسی دامنه کوهها و تپه ها از نظر اقلیم آب و هوایی ،خاک، میزان بارندگی و همچنین اراضی غیر مستعد و شیب دار، آن مناطق را به گونه های مثمر گیاهی تبدیل کرده و در اختیار مردم قرار می دهیم .
وی با اشاره به آغاز سفرهای دور دوم رئیس جمهور به استانها گفت: منابع طبیعی استان با کمبود نیرو، نبود تجهیزات اتفاء حریق و ماشین های مورد نیاز مواجه است که امید دارد در دور دوم سفر ریاست جمهور به استان مورد توجه قرار گیرد و اعتبار مورد نیاز استان تامین شود.
مظفری در ادامه خاطر نشان کرد: علاوه بر این در اراضی ملی که قابلیت ایجاد پوشش گیاهی در آنها وجود ندارد از طریق عملیات بانکت بندی اقدام به حفظ آب و خاک خواهیم کرد و تاکنون دو شهر تفرش و هندو در در حدود 400 هکتار با اعتبار80 میلیون تومان اراضی که قابلیت اصلاح را نداشته بانکت بندی شده که باعث ایجاد درآمد و اشتغال نیز شده است.
وی با یادآوری اینکه منابع طبیعی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و محیط زیست، کمیته طبیعت گردی را ایجاد کرده است گفت: این کمیته مناطقی را که از جهت طبیعت گردی و روستا گردی قابلیت تبدیل به طرحهای گردشگری را دارند، شناسایی و پس از تجزیه و تحلیل و تصویب در کارگروه مربوطه و همچنین تامین اعتبار توسط سازمان میراث فرهنگی این طرح ها به اجرا درآید.
مظفری با اشاره به کارهای تقویتی در راستای حفاظت از منابع طبیعی و ملی از ایجاد یگان حفاظتی نام برد و افزود: با تاسیس این یگان حفاظتی در سال 85 و تقویت آن و همچنین تعامل با قوه قضائیه، چهار هزار و 100 هکتار از اراضی به تصرف در آمده زمین خواران را آزاد کردیم.
وی گفت: در حال حاضر 20 نفر نیروی حفاظتی در اختیار داریم که باید نسبت به حداقل تورم جهانی برای هر 10 هزار هکتار، 190 نفر نیروی محافظتی داشته باشیم تا توان پوششی تمام عرصه ها را به دست آوریم.
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