هدف از مذاکرات مصر و ایران عادی سازی کامل روابط دوجانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر،"احمد ابوالغیط" درگفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه در پاسخ به پرسشی درباره تلاشها برای ازسرگیری روابط ایران و مصر اظهار داشت : مذاکراتی با هدف عادی سازی این روابط درحال انجام است که هنوز تکمیل نشده است.

وزیرامورخارجه مصر درپاسخ به این پرسش که چه کسی سیاست خارجی مصر را ترسیم می کند؟ تصریح کرد: حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر کسی است که سیاست خارجه مصر را ترسیم می کند و وزیرامورخارجه هم باید این سیاست را به طور کامل به اجرا درآورد.

این درحالی است که اخیرا هیئتی مصری با ریاست حسین ضرار برای انجام مذاکرات با طرف ایرانی به تهران آمدند.

احمد ابوالغیط وزیرامورخارجه مصر درادامه برمخالفت کشورش با هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

وی هشدار داد: حمله نظامی به ایران،اثرات هولناکی بر ثبات و امنیت منطقه خواهد داشت.

وزیرامورخارجه مصر با وجود تاکید ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای آن و تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر این حقیقت که حتی گزارش 16 سازمان جاسوسی آمریکا هم به آن اعتراف کرد، مدعی شد : تلاش ایران برای تولید سلاح هسته ای رقابت تسلیحاتی را درمنطقه به وجود می آورد که نمی توان عواقب آن را حدس زد.