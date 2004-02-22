دولت كويت سخنان رئيس شوراي حكومتي عراق را پيگيري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت يك مقام مسئول كويتي امروز اعلام كرد : دولت كويت امروز از شوراي انتقالي عراق خواست درمورد ادعاهاي رئيس شوراي حكومتي عراق مبني بر اينكه مقداري از سرزمينهاي عراق توسط كويت و اردن از خاك عراق جدا شده است توضيحاتي ارائه دهد .

وي گفت :" دولت كويت تمام تلاش خود را خواهد كرد و اين موضوع را پيگيري مي كند.

اين مقام مسئول در ادامه ضمن ابراز تعجب از اين امرگفت: دولت كويت از اين امر شگفت زده است و منتظر توضيح شوراي انتقالي عراق در رابطه با ميزان اعتبار اين گفته ها و دلايل آن است.

