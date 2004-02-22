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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۲۹

دولت كويت سخنان رئيس شوراي حكومتي عراق را پيگيري مي كند

يك مسئول دولتي كويت امروز اعلام كرد كه دولت كويت با تمام توان گفته هاي رئيس شوراي حكومتي عراق مبني بر اينكه كويت و اردن جزئي از خاك عراقند را پيگيري خواهد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت يك مقام مسئول كويتي امروز اعلام كرد : دولت كويت امروز از شوراي انتقالي عراق خواست درمورد ادعاهاي رئيس شوراي حكومتي عراق مبني بر اينكه مقداري از سرزمينهاي عراق توسط كويت و اردن از خاك عراق جدا شده است توضيحاتي ارائه دهد .
وي گفت :" دولت كويت تمام تلاش خود را خواهد كرد و اين موضوع را پيگيري مي كند.
اين مقام مسئول در ادامه ضمن ابراز تعجب از اين امرگفت: دولت كويت از اين امر شگفت زده است و منتظر توضيح شوراي انتقالي عراق در رابطه با ميزان اعتبار اين گفته ها و دلايل آن است.

کد مطلب 60942

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