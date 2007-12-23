98 درصد جمعیت شهرهای ایران از آب آشامیدنی سالم برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر در بروجرد، وزیر نیرو دیشب در مراسم بهره‌برداری بخش فرآیندی تصفیه خانه فاضلاب شهری بروجرد افزود: همچنین بیش از 70 درصد جمعیت روستاهای کشور نیز از آب شرب سالم بهره مندند.

پرویز فتاح با اشاره به اینکه در حال حاضر درصد برخورداری مردم آسیا از آب شرب سالم 80 درصد است، بیان داشت: براساس اعلام وزارت بهداشت و درمان و بهداشت جهانی، کشور ایران جزء معدود کشورهایی است که بیماریهای ناشی از آلودگیهای آب در آن از بین رفته و این یک افتخار بزرگ برای ما محسوب می‌شود که توانسته ایم این معضل مهم را از میان برداریم .

وی با تاکید بر اینکه امروزه حفاظت و حراست از آبها یک وظیفه ملی و مهم است تصریح کرد: در راستای حفاظت از آبها مهم ترین وظیفه ما جلوگیری از آلودگی آبهاست.

فتاح با اشاره به اینکه فاضلاب کشی و ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب مانع آلودگی آبهای زیرزمینی می شود، یادآور شد: منابع آب زیرزمینی از نفت و گاز هم مهمترند.

وی با عنوان اینکه منابع آب زیر زمینی به عنوان منابع استراتژیک نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند، گفت: کشور از حدود 500 میلیارد متر مکعب آب زیر زمینی بهره‌مند است که اگر از این نعمت خدادادی بی‌رویه برداشت کنیم نسلهای آینده متحمل خسارات جبران ناپذیری می شوند.

وزیر نیرو با بیان اینکه در زمینه ایجاد شبکه فاضلاب و تصفیه خانه ها دیر کار را شروع کرده ایم، تصریح کرد: ولی در همین مدت زمان نشان دادیم که می توانیم با سرعت هر چه بیشتر عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

پرویز فتاح یادآور شد: در حال حاضر تنها 30 درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب و تصفیه خانه ها قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه فاضلاب ها می توانند کمک موثری در امر کشاورزی باشند،اذعان داشت: پساب یا همان آب فرآوری شده باید در امور کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در کشور سالانه شش میلیارد متر مکعب آب شرب در شهر ها و روستاها مصرف می شود، خاطر نشان کرد: در صورتی که 80 درصد این آبها تصفیه شوند در کشور سالانه چهار میلیارد متر مکعب پسآب برای مصارف کشاورزی و صنعتی خواهیم داشت.