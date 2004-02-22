معاون رئيس شوراي حكومتي عراق سخنان منتسب به رئيس اين شورا در مورد مالكيت عراق بر كويت و اردن را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت محيط، حاجم حسني معاون اول رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق در گفتگو با راديو لندن ضمن تكذيب گفته هاي محسن عبدالحميد رئيس اين شورا مبني بر اينكه كويت و اردن بخشي از خاك عراق است ، گفت : اين گفته ها صحت ندارد و به درستي نقل قول نشده است .

وي افزود : ما در حال حاضر حاكميت را در دست نداريم و اين امر به دولت آينده عراق كه حاكميت را به دست خواهد گرفت مربوط است .

حسني گفت :" موضع ما در حال حاضر آشكار است ما خواهان روابط دوستانه با كشورهاي همجوار هستيم و نمي خواهيم مشكلات گذشته بين ما و برادان ما در كويت و اردن دوباره زنده شود .

وي گفت :" ما كويت را يك كشور مستقل مي دانيم و حد و مرز سابق آن را قبول داريم و هيچ شكي در اين زمينه نداريم .

عبدالحميد تاكيد كرد:" شوراي حكومت انتقالي صلاحيت تصميمگيري در اين زمينه را ندارد چرا كه عراق در حال حاضر يك كشور اشغال شده است و از سوي ديگر مسئله مرزها يك مسئله حل شده است و دو كشور يك توافقنامه در سازمان ملل در اين زمينه امضا كرده اند .

وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه كشور عراق بتواند در صلح و آرامش در كنار ديگر كشورها به حيات خود ادامه دهد و ديگر مسائل مرزي مطرح نشوند .