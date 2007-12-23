مردم بجنورد خواهان افزایش پروازهای فرودگاه بجنورد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، در حالی که با مرکزیت استان شدن شهر بجنورد و فعالیت مجدد فرودگاه این شهر پس از پنج سال وقفه در پروازها مردم و مسئولان انتظار به روز شدن پروازها را داشتند با انصراف شرکت هواپیمایی تابان از فعالیت پروازی در محور بجنورد - مشهد تعداد پرواز از هفته ای پنج روز به هفته ای دو روز کاهش یافت .

کاهش پرواز از فرودگاه بجنورد به تهران که تنها مسیر فعالیت هوایی در استان نوپای خراسان شمالی محسوب می شود این روزها موجب شده تا علاوه بر شهروندان، مسئولان استانی و کشوری نیز برای انجام ماموریتهای کاری از طریق فرودگاه مشهد پرواز کره و گاهی اوقات نیز تعداد زیادی از مسئولان استان خراسان شمالی برای انجام ماموریت کاری در تهران با حمل و نقل جاده ای طی مسیر می کنند که این عامل علاوه بر زمانبر بودن نیز خطرات جانی را نیز برای مدیران استان خواهد داشت .

اگرچه تاکنون شرکت تابان هیچ اظهار نظری در مورد کاهش پروازش را از فرودگاه بجنورد نداشته، ولی مسئولان استان خراسان شمالی دلیل این کاهش را درخواست شرکت تابان برای پرداخت هزینه 100 درصدی ظرفیت صندلیهای موجود بدون توجه به تعداد مسافر اعلام کردند .

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی در این زمینه اظهار داشت: کاهش تعداد پرواز از فرودگاه بجنورد از پنج پرواز درهفته به دو پرواز برای استانی که فاقد محور ریلی نیز بوده مشکلات زیادی را برای مسئولان و مردم ایجاد کرده است .

نورعلی طالب زاده گفت: هم اکنون ماموریتهای مسئولان استان خراسان شمالی به وزارتخانه ها در تهران از طریق مشهد یا به صورت زمینی انجام می شود که در هر دو صورت مشکلات زیادی برای مسئولان و مردم ما ایجاد شده است .

وی افزود: شرکت تابان که مجری نجام سه پرواز در هفته از فرودگاه بجنورد به تهران را بر عهده داشته درخواست پرداخت هزینه 100 درصدی ظرفیت صندلیهای خود بدون به آمار مسافران داخل هواپیما را از استان برای ادامه فعالیت خود مطرح کرده است .

طالب زاده یادآور شد: این در حالیست که براساس قرارداد بین استانداری خراسان شمالی و شرکت تابان در زمان مدیریت سابق ارشد استان ما تعهد پرداخت 80 درصد هزینه ظرفیتهای این شرکت در پرواز از بجنورد به تهران شدیم که بیش از 85 درصد از ظرفیت این شرکت از طریق مسافر تکمیل می شد .

وی اظهار داشت: متاسفانه این شرکت مسایل مالی دیگری را نیز مطرح کرده که استان خراسان شمالی از لحاظ قانونی و اخلاقی نمی توانست این هزینه ها را تامین کند، مگر اینکه این شرکت برای تامین مشکل مالی باید از طریق تسهیلات بانکی اقدام می کرد که در این بخش نیز ما پیشنهاد پرداخت 10 میلیارد ریال تسهیلات بانکی با بهره پایین را برای رفع مشکل مالی این شرکت دادیم .

استاندار خراسان شمالی گفت: کاهش پرواز از فرودگاه بجنورد به تهران با انصراف شرکت تابان از پنج پرواز در هفته به دو پرواز موجب شده تا ما نتوانیم میزبان مسئولان کشوری در استان باشیم .

محمدحسین جهانبخش افزود : استان خراسان شمالی برای توسعه و پیشرفت نیاز به داشتن پرواز هوایی به صورت حداقل یک پرواز د ر روز دارد که در شرایط فعلی این امکان در استان وجود نداشته و ما شرمنده مسئولان کشوری و سرمایه گذارانی خواهیم بود که برای سفر به این استان با مشکل مواجه اند .