مهندس کمال دانشیار در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد : اقدام دولت در اجرای سهمیه بندی بنزین اقدامی شجاعانه بوده است که مـتأسفانه به علت سوء تدبیر مشکلات زیادی را برای مردم و حتی مسئولین در حوزه های خدماتی، حمل و نقل عمومی و گردشگری ایجاد کرده است.

نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص اشتباهات دولت افزود : این طرح در این برهه زمانی آماده اجرا نبوده است و علیرغم فراهم نبودن بسیاری از پیش بینی ها، به صورتی عجولانه و با اصرار برخی از نمایندگان مجلس به اجرا درآمد که در نهایت طرح جامعی است که به صورت ناقص به اجرا درآمده است.

رئیس کمسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد : این کمسیون هشدارها و توصیه هایی را به دولت ارائه کرد تا ابتدا کارت هوشمند توزیع گردد و پس از مدتی سهمیه بندی اجرا شود که متأسفانه این امر محقق نشد و در حال حاضر هم به نظر می رسد برداشتن سهمیه بندی و تنها به کارگیری کارت هوشمند سوخت بتواند برخی مشکلات را برطرف کند.

دانشیار با تأکید بر لزوم ایجاد زیرساختهای لازم قبل از اجرای سهمیه بندی بنزین یادآور شد : قرار بود قبل از اجرای سهمیه بندی بنزین 25 راهکار جهت ایجاد زیرساختها و زیربناهای لازم به خصوص در زمینه حمل و نقل عمومی نظیر توسعه مترو، اتوبوس، تاکسی و ... فراهم شود که در این حوزه هم دولت اشتباه بزرگی را با عدم تحقق این امور مرتکب شده است.

رئیس کمسیون انرژی مجلس همچنین در مورد منابع حاصل از صرفه جویی بنزین تأکید کرد : علاوه بر این منابع قرار بوده است دولت بنزین آزاد هم عرضه کند که منابع حاصله در حوزه هایی نظیر حمل و نقل عمومی هزینه شود تا به نوعی از میزان فشار مشکلات کاسته شود .

وی با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین 1 میلیون شغل را دچار مشکل کرده است، افزود : هر مشکلی راه حل آسانی دارد که عرضه بنزین آزاد یکی از این راه حلها در این زمینه است و سهمیه بندی بنزین علیرغم صرفه جویی 20 میلیون لیتری در مصرف 10 ایراد بزرگ و شاید میلیونها نارضایتی را برای مردم به خصوص در شغلهای مرتبط با گردشگری و حمل و نقل ایجاد کرده است.