نانسی در خانه مقابل لیون متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم فوتبال نانسی در حالی که میزبان لیون بود به نتیجه ای بهتر از تساوی یک بر یک مقابل این تیم دست پیدا نکرد. تیم میزبان در حالی در دقیقه 87 توسط انتسایی به گل رسید که با گل دقیقه 80 باروش از این تیم عقب بود.

در سایر دیدارها نتایج زیر به دست آمد:

* اوسر یک - موناکو صفر

* کان 2 - استراسبورگ صفر

* لوران 2 - متزصفر

* مارسی یک- لومان صفر

* نیس یک - والنسین صفر

* سوشو صفر - بوردو یک

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* لانس - لیون

* تولوز - رن

* سن اتین - پاریسن ژرمن

جدول:

1- لیون 39 امتیاز

2- نانسی 35 امتیاز

3- بوردو 33 امتیاز

4- لومان 31 امتیاز

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18- پاریسن ژرمن 19 امتیاز

19- سوشو 16 امتیاز

20- متز 7 امتیاز