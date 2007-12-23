به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المساء، نمایشگاه " هنر اسلامی" به مناسبت انتخاب الجزیره به عنوان پایتخت فرهنگی عرب در سال 2007 از سوی وزارت فرهنگ الجزایر برگزار شده و تا 31 ژانویه ( 11 بهمن‌ ماه) ادامه دارد.

این مدت فرصتی برای مشاهده بیش از 6 هزار قطعه هنری و تاریخی از کشورهای اسلامی است که کشورهای ایران، ترکیه و سوریه در آن مشارکت کرده اند.

این نمایشگاه پوشاک اسلامی، ظروف و قطعه های تاریخی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

ظروفی که تاریخ آن به قرن 15 میلادی دوران تیموریان یا متون قرآنی که به قرن 14 و یا کاسه ای که به قرن 16 تعلق دارد، از اشیائی است که در این نمایشگاه قرار دارند.

کتیبه های گرانقیمت قرآن که با طلا نوشته شده است و تاریخ آن به قرن 14 و دیگری که به قرن 17 میلادی باز می گردد نیز در این نمایشگاه قرار دارد.

حریر و پارچه های تزئین شده پنبه ای نیز از جمله اشیاء موجود در این نمایشگاه محسوب می‌شوند.

نمایش بیش از 6 هزار قطعه هنری و تاریخی در این نمایشگاه نشانگر اصالت تمدن و هنرهای مختلف مسلمانان است.