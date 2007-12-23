همایش "باد، انرژی، هزاره سوم" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فریدون قربانیان صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: این همایش با هدف نزدیک تر شدن دانشگاه، صنعت و سرمایه گذاران در بخش انرژی های نو صورت می گیرد.

مدیرعامل مجتمع نیروگاه های فراگامان اظهار داشت: این همایش سیزدهم دی ماه سال جاری در مشهد برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: مسئولان کشوری وزارت صنایع و معادن و سازمان انرژی های نو در این همایش حضور خواهند داشت.

قربانیان بیان داشت: فرهنگ سازی و بومی کردن این تکنولوژی یکی از محورهای اصلی این همایش است.

وی عنوان کرد: تکنولوژی ساخت توربین های بادی می تواند به عنوان یکی از صنایع مادر در کشور مطرح شود.

وی خاطرنشان کرد: پتانسیل های انرژی نو در کشور و استان و چالش های فراروی استفاده از آن در این همایش بررسی خواهد شد.

قربانیان ادامه داد: این همایش می تواند آغازی برای فرهنگ سازی استفاده از انرژی های نو در کشور باشد.