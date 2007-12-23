نیروگاه های بادی رقیب نیروگاه های سیکل ترکیبی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس کریم عباسپور ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وجود منابع عظیم نقتی ایران موجب شده تا به انرژی های نو پرداخته نشود اما در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ساخت نیروگاه های بادی توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت از آنها حمایت می کند.

وی استفاده از انرژی های نو را یکی از شاخصه های توسعه کشور دانست و تصریح کرد: مواد اولیه این گونه انرژی ها رایگان است و هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارد.

عباسپور خاطرنشان کرد: ساخت نیروگاه های بادی در کشور نیز می تواند موجب اشتغال و رفاه مردم منطقه شود.

مدیرعامل مجتمع نیروگاه های فراگامان نیز عنوان کرد: استان خراسان رضوی این تکنولوژی را به صورت سنتی در آسیاب های بادی خواف مورد استفاده قرار داده است.

فریدون قربانیان ادامه داد: سرمایه گذاری در این بخش تضمین شده است و دولت برق تولید شده با استفاده از انرژی نو را گران تر از تولید کنندگان بخش خصوصی خریداری خواهد کرد.

وی اظهار داشت: ماده اولیه تولید برق در این نیروگاه ها رایگان است و فقط برای خرید توربین ها، نیاز به سرمایه دارد به نحوی که برای ساخت و راه اندازی یک نیروگاه به دو هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز است.

قربانیان گفت: دولت از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و تولید برق توسط انرژی باد حمایت می کند و قبل از راه اندازی، برق تولیدی را پیش خرید می کند.

وی بیان داشت: ساخت نیروگاه با تولید هزار و 10 مگا وات برق از برنامه های مجتمع نیروگاه های فراگامان است.

قربانیان عنوان کرد: در فاز اول تولید، 10 مگاولت برق و در هر فاز بعدی هر کدام 500 مگا ولت برق تولید خواهد شد.

وی از راه اندازی کامل این نیروگاه ها تا پایان شهریور سال آینده خبر داد و افزود: عملیات فوندانسیون نیروگاه 10 مگاولتی آغاز شده و دو فاز بعدی نیز تا پایان شهریور ماه سال آینده به بهره برداری کامل خواهد رسید.

قربانیان یادآور شد: با تکمیل هر توربین، بهره برداری شروع می شود و برق تولیدی وارد شبکه برق کشور می شود.

وی اظهار داشت: تولید برق با استفاده از انرژی با هدف صادر کردن برق به کشورهای همسایه یکی از زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

قربانیان خاطرنشان کرد: هر توربین بادی می تواند برق مصرفی 60 تا 70 خانوار را تامین کند.

وی ادامه داد: هزینه نصب و راه اندازی یک توربین که 660 کیلو ولت برق تولید می کند 660 هزار یورو است.

قربانیان با اشاره به ظرفیت کریدورهای بادی استان خراسان رضوی گفت: فقط کریدور بینالود می تواند بیش از 40 هزار مگا وات برق تولید کند.

وی افزود: با توسعه این نیروگاه ها مردم نیز برای تامین برق مصرفی مزرعه خود می توانند یک توربین داشته باشند و برق مازاد مصرفی خود را به شبکه برق وارد کنند و به دولت برق بفروشند.