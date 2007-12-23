  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۲۷

حاجی بابایی در گفتگو با مهر:

دوم دی فرا رسید ولی بودجه نیامد

دوم دی فرا رسید ولی بودجه نیامد

در حالی رئیس جمهوری از ارائه بودجه 87 به مجلس تا پایان آذرماه سال جاری خبر داده بود که عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه دوم دی ماه جاری فرا رسید ولی بودجه 87 ارائه نشد گفت: مجلس بر ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت به پارلمان در هفته اول دی ماه جاری تاکید دارد.

حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه رئیس جمهور قبلا اعلام کرده بود که لایحه بودجه 87 را تا پایان آذرماه سال جاری برای تصویب به مجلس تقدیم خواهد کرد، گفت: زمان اعلام شده هم اکنون به پایان رسیده و این در حالی است که هنوز زمان جدیدی برای ارائه لایحه بودجه به مجلس توسط دولت اعلام نشده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: گرچه مهلت قانونی برای ارائه لایحه بودجه به مجلس تعیین نشده است اما براساس پیش بینی در آئین نامه ها 62 روز زمان برای تصویب لایحه در مجلس باید منظور کرد و تصویب آن در مجلس حدود دو ماه به طول می انجامد.

وی با اشاره به اینکه امکان پیگیری لایحه بودجه سال 87 در اسفند ماه به دلیل انتخابات مجلس وجود ندارد، تصریح کرد: امروز دوم دی ماه است؛ به همین دلیل این روزها لایحه بودجه باید به مجلس ارائه شود.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه باید قطعا در هفته اول دی ماه به مجلس ارائه شود، افزود: تاکید نمایندگان مجلس نیز چنین است.

وی افزود: مدت زمان 62 روز تنها برای تصویب لایحه در مجلس است و این لایحه ممکن است در شورای نگهبان به اشکال برخورد کند و مجددا به مجلس برگشت داده شود که به طور حتم به زمان بیشتری نیاز دارد، بنابراین بهتر است دولت هرچه زودتر لایحه را به مجلس برای تصویب ارائه دهد.

به گزارش مهر، براساس لایحه بودجه 87 رقم بودجه عمومی دولت 64 هزارو 600 میلیارد تومان است که 39 هزار و 900 میلیارد تومان آن بودجه جاری و 19 هزارو 200 میلیارد تومان آن عمرانی است و باقی مانده مربوط به بنزین و تملک دارایی های سرمایه ای است.

براساس گزارشاتی که حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه داده ، لایحه بودجه سال آینده ماده واحده خواهد بود و تبصره در آن گنجانده نشده است. در ساختار جدید به لحاظ اسناد و اسناد پشتیبان حجم اطلاعات بیشتری را در اختیار مجلس قرار می گیرد.

همچنین با دستور ویژه رئیس جمهوری، سهم اعتبارات استانی از کل اعتبارات عمرانی از 20 تا 30 درصد فعلی به 50 درصد در سال 87 افزایش یافته است.

ارقام بودجه 87 به صورت جدول به مجلس می رود، به عبارت دیگر به جای نوشتاری بودن ارقام آنها به صورت جدول به مجلس ارائه خواهد شد. همچنین سایر موارد لایحه بودجه همچون درآمدها، هزینه ها، اهداف و فعالیت ها و غیره به صورت جدول به مجلس ارائه می شود. مهمترین نقطه قوت لایحه بودجه سال 87 را روان سازی، ساده سازی و مقررات زدایی است.

سید قاسم حسینی معاون امور استانها و پارلمانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزوده است: امسال به دلیل انتخابات مجلس و حضور آنها در حوزه های انتخاباتی لایحه بودجه زودتر به مجلس ارائه خواهد شد. بدین ترتیب نمایندگان مجلس اسفند ماه برای حضور در حوزه های انتخاباتی آزاد خواهند بود و بودجه را در اواخر بهمن ماه از مجلس خواهیم گرفت.

کد مطلب 609442

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها