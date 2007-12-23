دوم دی فرا رسید ولی بودجه نیامد

حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه رئیس جمهور قبلا اعلام کرده بود که لایحه بودجه 87 را تا پایان آذرماه سال جاری برای تصویب به مجلس تقدیم خواهد کرد، گفت: زمان اعلام شده هم اکنون به پایان رسیده و این در حالی است که هنوز زمان جدیدی برای ارائه لایحه بودجه به مجلس توسط دولت اعلام نشده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: گرچه مهلت قانونی برای ارائه لایحه بودجه به مجلس تعیین نشده است اما براساس پیش بینی در آئین نامه ها 62 روز زمان برای تصویب لایحه در مجلس باید منظور کرد و تصویب آن در مجلس حدود دو ماه به طول می انجامد.

وی با اشاره به اینکه امکان پیگیری لایحه بودجه سال 87 در اسفند ماه به دلیل انتخابات مجلس وجود ندارد، تصریح کرد: امروز دوم دی ماه است؛ به همین دلیل این روزها لایحه بودجه باید به مجلس ارائه شود.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه باید قطعا در هفته اول دی ماه به مجلس ارائه شود، افزود: تاکید نمایندگان مجلس نیز چنین است.

وی افزود: مدت زمان 62 روز تنها برای تصویب لایحه در مجلس است و این لایحه ممکن است در شورای نگهبان به اشکال برخورد کند و مجددا به مجلس برگشت داده شود که به طور حتم به زمان بیشتری نیاز دارد، بنابراین بهتر است دولت هرچه زودتر لایحه را به مجلس برای تصویب ارائه دهد.

به گزارش مهر، براساس لایحه بودجه 87 رقم بودجه عمومی دولت 64 هزارو 600 میلیارد تومان است که 39 هزار و 900 میلیارد تومان آن بودجه جاری و 19 هزارو 200 میلیارد تومان آن عمرانی است و باقی مانده مربوط به بنزین و تملک دارایی های سرمایه ای است.

براساس گزارشاتی که حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه داده ، لایحه بودجه سال آینده ماده واحده خواهد بود و تبصره در آن گنجانده نشده است. در ساختار جدید به لحاظ اسناد و اسناد پشتیبان حجم اطلاعات بیشتری را در اختیار مجلس قرار می گیرد.

همچنین با دستور ویژه رئیس جمهوری، سهم اعتبارات استانی از کل اعتبارات عمرانی از 20 تا 30 درصد فعلی به 50 درصد در سال 87 افزایش یافته است.

ارقام بودجه 87 به صورت جدول به مجلس می رود، به عبارت دیگر به جای نوشتاری بودن ارقام آنها به صورت جدول به مجلس ارائه خواهد شد. همچنین سایر موارد لایحه بودجه همچون درآمدها، هزینه ها، اهداف و فعالیت ها و غیره به صورت جدول به مجلس ارائه می شود. مهمترین نقطه قوت لایحه بودجه سال 87 را روان سازی، ساده سازی و مقررات زدایی است.

سید قاسم حسینی معاون امور استانها و پارلمانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزوده است: امسال به دلیل انتخابات مجلس و حضور آنها در حوزه های انتخاباتی لایحه بودجه زودتر به مجلس ارائه خواهد شد. بدین ترتیب نمایندگان مجلس اسفند ماه برای حضور در حوزه های انتخاباتی آزاد خواهند بود و بودجه را در اواخر بهمن ماه از مجلس خواهیم گرفت.