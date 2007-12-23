طرح ساماندهی دامداری های روستایی در 1200 روستا اجرا می شود

علی اصغر فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 70 درصد طرح ساماندهی دامداری های روستایی درکشور، وارد مرحله اجرایی شده به طوریکه از 1200 روستا بالغ بر 900 روستا قرار داد اجرایی منعقد کرده اند.

وی بیان کرد: طرح ساماندهی دامداریی های روستایی در سال اول اجرا قرار دارد لذا امر بررسی و اجرای آئین نامه ها و بخشنامه های آن از سوی مراکز استانها به طول می انجامد.

عضو کمیته برنامه ریزی و اجرایی طرح ساماندهی دامداری های روستایی اظهارداشت: تا اواخر ماه جاری کلیه قراردادها تکمیل و طرح در 300 روستای باقی مانده پس از عقد قرار داد وارد مرحله اجرایی می شود.

وی با اشاره به پیشرفت 70 درصدی طرح در سال اول اجرای آن در سطح کشور عنوان کرد: اجرای طرح ساماندهی دامداری های روستاهای کشور با اعتبار 75 میلیارد تومانی، برنامه خودکفایی دولت در تولید شیر، گوشت و فرآورده های دامی را محقق می کند.

فرقانی با بیان اینکه افزایش اعتبارات طرح مذکور بستگی به مصوبات مجلس و هیئت دولت دارد افزود: اعتبار در نظر گرفته شده برای سه پروژه بهبود کیفیت خوراک دام، ناظرین فنی و اصلاح نژاد دام روستایی در سطح روستاهای کشور است، در حالی که در قالب این طرح پروژه های ایستگاه های جمع آوری شیر، بهسازی و نوسازی اماکن دامی، بهداشت دام ، ایجاد پایانه های جمع آوری کود، احداث سیلوی ذخیره مواد علوفه ای و انبارهای ذخیره سازی مواد متراکم و پروژه تعاون اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای پروژه تعاون در قالب طرح ساماندهی دامداری های روستایی کشور، اظهارداشت: در راستای سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی مجری و پیمانکار اجرای طرح مذکور بر عهده تعاونی های تولیدی قرار گرفته است.

