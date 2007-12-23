ادامه انتقادهای شدید لبنانی ها از سخنان مداخله جویانه بوش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو "سوا"،"شیخ نبیل قاووق" یکی از مسئولان حزب الله در جنوب لبنان اظهار داشت: اگر جناح حاکم در لبنان به اقدامات تحریک آمیز و غیر قانونی متوسل شود؛ جناح مخالف در جایگاه قدرت و اقتدار خواهد بود.

به گفته وی، ناچار شدن بوش به صدور اوامر به دست نشانده های خود در لبنان بیانگر میزان بازگشت نقش و نفوذ آمریکا در لبنان است.

"سلیمان افرنجی" نماینده سابق لبنان نیز تصریح کرد: اگر جناح اکثریت پارلمان بر اساس حد نصاب نصف به علاوه یک رئیس جمهور را انتخاب کند، مسئول ویرانی کشور خواهد بود. وی در عین حال گفت که مخالفان سنیوره در برابر چنین اقدامی سکوت نخواهند کرد.

پایگاه اینترنتی رادیو سوا نیز گزارش داد: پارلمان لبنان امروز برای بررسی اصلاح قانون اساسی لبنان تشکیل جلسه می دهد.

اما"احمد فتفت" وزیر جوانان و ورزش دولت سنیوره اظهار داشت: جناح اکثریت پارلمان لبنان به آنچه که آمریکا و فرانسه درباره انتخاب رئیس جمهوری در لبنان می گویند، توجهی نمی کند.

وی در رد خواسته بوش مبنی بر انتخاب رئیس جمهوری بر اساس حد نصاب نصف به علاوه یک افزود: در شرایط کنونی بازگشتی به انتخاب رئیس جمهور بر اساس حد نصاب نصف به علاوه یک وجود ندارد و گزینه کنونی همان انتخاب "میشل سلیمان" پس از اصلاح قانون اساسی است.



به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری قطر، این عضو جریان 14 مارس، در عین حال ادعا کرد که حد نصاب نصف به علاوه یک حق قانونی و گزینه استراتژیک جناح اکثریت پارلمان لبنان است و می توان از آن برای جلوگیری از خلا ریاست جمهوری استفاده کرد.

وی همچنین احتمال اینکه سرنوشت نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور در روز شنبه 29 دسامبر(هشت دی) به سرنوشت نشستهای پیشین تبدیل شود،بعید ندانست.

اصلاح قانون اساسی لبنان به این خاطر انجام می شود که بنابر قانون اساسی این کشور، فرمانده ارتش نمی تواند نامزد ریاست جمهوری شود، مگر آنکه از دو سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری استعفا داده باشد، بنابراین نامزدی میشل سلیمان نیازمند اصلاح قانون اساسی است.



جرج بوش پنجشنبه 29 آذر درکنفرانسی مطبوعاتی با دخالت آشکار در امور داخلی لبنان، خواستار آن شد تا انتخاب رئیس جمهوری جدید در لبنان براساس نصف به اضافه یک انجام شود.