مختاباد در گفتگو با مهر: زحمات گروه رودکی نادیده گرفته شد

سیدعبدالحسین مختاباد خواننده گروه موسیقی رودکی به خبرنگار مهر گفت: زمانی که آمار پیش فروش بلیت سالن اریکه ایرانیان را جویا شدم مسئولان اعلام کردند که تمام بلیت ها به فروش رفته است ولی هنگام اجرای کنسرت بخشی از ظرفیت سالن خالی بود و وقتی دلیل این مسئله را پرسیدم مسئولان همزمانی شب یلدا و عید قربان را دلیل این کمی مخاطب عنوان کردند و متاسفانه این مسئله در روحیه گروه تاثیر بسیار بدی گذاشت.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: البته اگر حتی یک نفر هم در سالن باشد ما برای همان یک نفر برنامه اجرا می کنیم اما مسئله زحمت گروه موسیقی رودکی است که متاسفانه باید بگویم با اجرای ما نادیده گرفته شد و آنگونه که شایسته است دیده نشد و از این بابت متاسف هستم.

مختاباد در خصوص قطعات اجرا شده در این کنسرت گفت: بخش اول اجرای گروه رودکی به اجرای قطعات و تصانیفی در آواز اصفهان اختصاص داشت و در بخش دوم قطعات محلی مازندران در دستگاه شور و بیات اصفهان اجرا شد که در این بخش جمال و جابر محمدی، نوازندگان موسیقی محلی مازندرانی کنسرت همراهی کردند.

دومین کنسرت گروه موسیقی رودکی پنجم دی ماه در سالن اریکه ایرانیان برگزار می شود؛ در این گروه مهدی وحدتی نوازنده تار، آرش فلاح نی، مسلم علیپور کمانچه، مجید محیط کمانچه، هومن مهدویان سه تار و بم تار، یعقوب نوروزی عود، رضا دربندی دف، احسان بزرگمهر تمبک مختاباد را همراهی می کنند.