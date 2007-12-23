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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۳۷

ساخت میکروتراشه های ارزان قیمت برای شناسایی سریع سرطان

ساخت میکروتراشه های ارزان قیمت برای شناسایی سریع سرطان

دانشمندان با استفاده از تراشه های ارزان قیمت سیال، تکنیک نوینی برای شناسایی و درمان سریع سرطان ارایه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تکنیک منحصربفرد که با استفاده از از آن تشخیص سطوح بسیار محدود سلولهاس سرطانی در خون ممکن شده است می تواند شیوه موثر و آسانتری برای نظارت بر پیشرفت بیماری محسوب شود.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، این میکروتراشه ها که قیمت چندان زیادی هم ندارند به وسیله محققان بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون طراحی و ساخته شده اند ممکن است در نهایت برای مناسب سازی درمانهای سرطانی در بیمارانی خاص آن هم با نظارت بر شمار سلول های سرطانی به کار گرفته شود.

به گفته محققان، میکروتراشه های یاد شده می توانند مشخصه های مولکولی را در بیماران سرطانی مختلف شناسایی کنند. این توانایی منحصربفرد درمانهای سرطانی را تسریع می بخشند.

محققان این پروژه معتقدند این تکنیک نوین قابلیت متحول ساختن درمانهای سرطانی را دارد چون از حیث حساسیت آزمایشاتی که با استفاده از آن انجام می شود در جهان منحصربفرد است.

کد مطلب 609448

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