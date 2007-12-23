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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۰۷

نخستین هم اندیشی مدیران آموزش و پرورش خراسان جنوبی برگزار شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: نخستین نشست هم اندیشی مدیران راهنمایی، متوسطه و دبیران دینی و پرورشی خراسان جنوبی با حضور 300 نفر از مدیران این مقاطع در محل خانه معلم شهرستان بیرجند برگزار شد.

دبیر اجرایی ستاد بزرگداشت هفته ولایت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، آموزش و چگونگی تعامل بین مذاهب اسلامی و پاسخ به شبهات فکری مدیران را از جمله اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد.

حجت الاسلام مصطفی مرشدی افزود: این همایش با همکاری سازمان آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی برگزار شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیش بینی شده در هفته ولایت، عنوان کرد: جهت برگزاری همایش های مذهبی و فرهنگی، دیدار با فعالان مذهبی، برگزاری کارگاه های آموزشی و ... بالغ بر 188 میلیون ریال هزینه پیش بینی شده است.

دبیر اجرایی ستاد هفته ولایت همچنین از برگزاری نشست هم اندیشی مدیران راهنمایی و متوسطه و دبیران دینی و پرورشی با حضور حجت الاسلام توحیدی نماینده ولی فقیه در شورای عالی آموزش استانهای مرزی وزارت آموزش و پرورش در شهرستان درمیان خبر داد.

کد مطلب 609449

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