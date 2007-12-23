نخستین هم اندیشی مدیران آموزش و پرورش خراسان جنوبی برگزار شد

دبیر اجرایی ستاد بزرگداشت هفته ولایت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، آموزش و چگونگی تعامل بین مذاهب اسلامی و پاسخ به شبهات فکری مدیران را از جمله اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد.

حجت الاسلام مصطفی مرشدی افزود: این همایش با همکاری سازمان آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی برگزار شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیش بینی شده در هفته ولایت، عنوان کرد: جهت برگزاری همایش های مذهبی و فرهنگی، دیدار با فعالان مذهبی، برگزاری کارگاه های آموزشی و ... بالغ بر 188 میلیون ریال هزینه پیش بینی شده است.

دبیر اجرایی ستاد هفته ولایت همچنین از برگزاری نشست هم اندیشی مدیران راهنمایی و متوسطه و دبیران دینی و پرورشی با حضور حجت الاسلام توحیدی نماینده ولی فقیه در شورای عالی آموزش استانهای مرزی وزارت آموزش و پرورش در شهرستان درمیان خبر داد.