به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد در این فیلم ستاره 70 ساله و یک نماد سینمایی دیگر ـ مورگان فریمن ـ نقش دو مرد مبتلا به سرطان را بازی میکنند که تصمیم میگیرند روزهای آخر زندگی خود را همانطور بگذرانند که همیشه آروزیش را داشتند.
اوایل امسال وقتی طرفداران، نیکلسن را با سر تراشیده در یکی از بازیهای تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز یا شاید هم در مراسم اسکار دیدند، شوکه شدند. او ابتدا سر به سر طرفداران خود گذاشت، اما در اظهار نظرهای بعدی فاش کرد که این ظاهر به خاطر نقشی است که در جدیدترین فیلم خود به عهده دارد.
او گفت: "همیشه اعتقاد داشتهام اگر قبول کردی نقشی را بازی کنی، باید خود آن نقش بشوی و غرور و منیت خودت را در کشو پنهان کنی. همه فیلمهای بد میسازند و من هم چند فیلم بد دارم، اما سخت میتوانید فیلمی پیدا کنید که در آن به نقشی که بازی کردهام شباهت نداشته باشم."
از منظر هالیوود، کمتر کسی مانند نیکلسن با جوش و خروش و پرقدرت زندگی کرده است. او از ثروتمندترین سرگرمیسازان دنیاست که گفته میشود سال 1989 تنها برای بازی در فیلم "بتمن" تیم برتن بین 50 تا 70 میلیون دلار دریافت کرد. سال آینده پنجاهمین سال حضور نیکلسن در حرفه بازیگری است که شروع آن به سال 1958 و فیلم "قاتل بچهننه" بازمیگردد.
او با دریافت سه جایزه اسکار برای فیلمهای "پرواز بر فراز آشیانه فاخته" (1975، بهترین بازیگر مرد)، "بهترین شکل ممکن (1997، بهترین بازیگر مرد) و "دوران مهرورزی" (1983، بهترین بازیگر مرد مکمل)، از این نظر تنها با یک بازیگر مرد دیگر ـ والتر برنان ـ برابر است و تنها یک جایزه از کاترین هپبرن (چهار جایزه) کمتر در کارنامه دارد.
غیر از نیکلسن تنها مایکل کین از سالهای 1960 هر دهه یکبار نامزد جایزه بوده است. اگر نیکلسن پیشنهاد بازی در نقش مایکل کورلیونه در فیلمهای "پدرخوانده" را رد نکرده بود، شاید یک نامزدی دیگر به کارنامه او اضافه میشد. در حالت عادی او چندان بابت این قضیه متاسف نیست و به قول خودش نمیتواند فردی دیگر را به جای ال پاچینو در این نقش تصور کند.
او گفت: "میدانستم "پدرخوانده" فیلمی بزرگ از کار درمیآید، اما آن زمان اعتقاد داشتم نقش سرخپوست را باید سرخپوست بازی کند و نقش ایتالیاییها را هم ایتالیاییها. ال (پاچینو) در آن نقش عالی بود و وقتی فیلم را دیدم نمیتوانستم دیگری حتی خودم را جای او در نظر بگیرم. گذشته از این، اگر نقش جوانترین پسر "پدرخوانده" را بازی کرده بودم، همسایه بغلیام (مارلون براندو) تا آخر سر به سرم می گذاشت!"
نیکلسن که با فیلمسازانی نامدار مانند رومن پولانسکی، استنلی کوبریک، جان هیوستن، مارتین اسکورسیزی، کن راسل، میلوش فورمن، وارن بیتی و میکل آنجلو آنتونیونی همکاری کرده، فلسفهای ساده دارد که به او در تصمیمهایی که میگیرد کمک میکند: "همیشه با بهترینها کار کن."
او گفت: "همیشه با بهترین کارگردانها کار کن، حتی اگر روی کاغذ فیلمی پرفروش به نظر نرسد یا نقشت کوچک باشد. همیشه سعی کردهام از انتخابهای آشکار مانند بازی در دنباله فیلمی موفق مانند "بتمن" پرهیز کنم. بعضی وقتها اصلا امکان این کار وجود ندارد، چون خیلی از شخصیتهایی که نقش آنها را بازی میکنم آخر فیلم یا میمیرند یا به زندان می افتند."
نیکلسن افزود: "همیشه به بازیگرانی که تازه در این حرفه به قدرت رسیدهاند توصیه میکنم از این قدرت برای حضور در نقشهای سختتر استفاده کنند، نه قرار گرفتن روی جلد مجلات! از دید خودم راز ماندگاری من این است که هنوز خودم را یک پسربچه کارگر اهل نیوجرسی میدانم که تنها وقتی میتواند شغل بعدی را به دست بیاورد که شغل فعلی خود را درست انجام دهد."
ستاره صاحبنام با اشاره به نقشی که در فیلم جدید خود دارد، گفت: "همیشه سر صحنه بهتر از هر کس دیگر دیالوگهایم را میگویم. برای همین وقتی واقعا از این دنیا رفتم، آنهایی که میخواهند مرا تحسین کنند، بهتر است این کار را خوب انجام دهند، چون از داخل قبر میتوانم لبخوانی کنم!"
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