102 واحد مسکونی برای جوانان نیشابور احداث می شود

محمدرضا یگانگی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: از زمان شروع طرح فوق، موافقت اولیه تاسیس بیش از 40 شرکت تعاونی مسکن در نیشابور صادر شده که از این تعداد 25 شرکت تعاونی اقدام به درج آگهی تاسیس در جراید کثیر الانتشار کرده اند.

وی اظهار داشت: با عنایت به دستور العملهای ابلاغ شده و سهمیه در نظر گرفته شده توسط کارگروه مسکن شهرستان، ساخت 102 واحد مسکونی تصویب و مقرر شد متقاضیانی که پیش از این از طریق پست یا اینترنت ثبت نام کرده اند در اولویت قرار گیرند.

یگانی با اشاره به این که در مراسم مزبور ازمیان 40 شرکت تعاونی تشکیل شده و پس از انجام قرعه کشی، شش شرکت تعاونی برای مرحله نخست انتخاب شده اند، یادآور شد: شرکتهای تعاونی مهر شماره شش، مهر شماره 14، مهر شماره 9 مسکن فرهنگیان، مسکن مهر زیست گستر و مسکن میراث فرهنگی در این قرعه کشی به عنوان نخستین شرکت هایی که اقدام به ساخت مسکن خواهند کرد، برگزیده شدند.

وی افزود: تاکنون بیش از 15 هزار شهروند نیشابوری در قالب طرح مسکن مهر از طریق پست یا اینترنت ثبت نام کرده اند که از این تعداد فقط به افراد واجد شرایط تسهیلات فوق ارائه می شود.

یگانگی ضمن تشریح شرایط افرادی که برای عضویت در شرکت های تعاونی مسکن مهر واجد شرایط هستند، عنوان کرد: متقاضیان باید متاهل سرپرست خانوار، فاقد مسکن یا زمین ملکی بوده و پیش از این از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن شامل خرید زمین یا واحدهای مسکونی یا تسهیلات یارانه ای استفاده نکرده باشند.

وی افزود: افراد متقاضی باید حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا را داشته باشند که این مدت برای مهاجران از شهرهای بزرگ به یک سال کاهش یافته و همچنین برای کارمندان دولت که به اسنتاد حکم دستگاه مربوطه منتقل می شوند، سابقه سکونت ملاک نیست.

رئیس اداره تعاون، حداقل مبلغ مورد نیاز برای ساخت یک واحد مسکونی را 20 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: متقاضی باید توان پرداخت حداقل شش میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت را داشته باشد و بقیه مبلغ به صورت وام های با اقساط 15 ساله به هر نفر اعطا می شود.

وی حداکثر زیر بنای واحدهای مسکونی احداث شده در قالب طرح مزبور را 75 متر مربع عنوان کرد.