حدادعادل کشته شدن دانشجویان دامغانی در سانحه رانندگی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه علنی امروز با اشاره به حادثه رخ داده برای دانشجویان دانشگاه علوم پایه دامغانی که در بازگشت از زیارت و شهر قم دچار حادثه شدند، اظهار داشت: در این حادثه عده ای از دانشجویان کشته و عده زیادی مجروح شدند که هم همکاران آقای سبحانی نماینده دامغان از طرف مجمع نمایندگان استان سنمان تسلیت گفتند و هم آقای میر محمدی نماینده قم از طرف مجمع نمایندگان استان قم تسلیت گفت.

رئیس مجلس تصریح کرد: ما هم تسلیت می گوییم و همدردی می کنیم امیدواریم با شناخت علت این حوادث تلخ از تکرار آنها جلوگیری شود.