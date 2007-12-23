  1. سیاست
  2. سایر
۲ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۰۹

در آغاز جلسه علنی امروز مجلس؛

حدادعادل کشته شدن دانشجویان دامغانی در سانحه رانندگی را تسلیت گفت

حدادعادل کشته شدن دانشجویان دامغانی در سانحه رانندگی را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با تسلیت کشته و مجروح شدن تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پایه دامغان، ابراز امیدواری کرد که با شناخت علت این حوادث تلخ از تکرار آن جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه علنی امروز با اشاره به حادثه رخ داده برای دانشجویان دانشگاه علوم پایه دامغانی که در بازگشت از زیارت و شهر قم دچار حادثه شدند، اظهار داشت: در این حادثه عده ای از دانشجویان کشته و عده زیادی مجروح شدند که هم همکاران آقای سبحانی نماینده دامغان از طرف مجمع نمایندگان استان سنمان تسلیت گفتند و هم آقای میر محمدی نماینده قم از طرف مجمع نمایندگان استان قم تسلیت گفت.

رئیس مجلس تصریح کرد: ما هم تسلیت می گوییم و همدردی می کنیم امیدواریم با شناخت علت این حوادث تلخ از تکرار آنها جلوگیری شود.

کد مطلب 609458

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها