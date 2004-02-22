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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۳۵

برپايي كنفرانس بين المللي علما و انديشمندان اسلامي در جاكارتا

كنفرانس بين المللي "علما و انديشمندان اسلامي" از سوي وزارت خارجه اندونزي با همكاري سازمان نهضت العلما و شركت 300 نفر از علما و انديشمندان از دانشگاهها ، مجامع و سازمان هاي اسلامي و غير اسلامي ، 4 الي 7 اسفند ماه در جاكارتا پايتخت اندونزي برگزارمي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله تسخيري دبير كل اين مجمع با ارايه مقاله اي در اين كنفرانس شركت مي كند. گفتني است هدف از برپايي اين كنفرانس، زدودن افكار منفي غربي ها نسبت به مسلمانان و پركردن شكاف ايجاد شده ميان جهان اسلام و غرب پس از حملات 11 سپتامبر 2001، تقويت همكاريها ميان انديشمندان ، علما و سازمانهاي اسلامي در وهله اول از طريق برقراري ارتباطات مردمي و در مرحله ديپلماسي و تاكيد مجدد دولت اندونزي به پاببندي به انجام تعهدات خويش در دهمين نشست مبني بر تقويت گفتگوي ميان مسلمانان است كه از سوي نمايندگاني از كشورهاي ايران، عربستان ، مصر ، آمريكا، مراكش ، تايلند ، مالزي ، هلند ، تركيه ، پاكستان ، اندونزي  و سوريه نيز صورت مي گيرد.
خاطرنشان مي شود كنفرانس بين المللي علما و انديشمندان اسلامي در چهار كميته، اسلام ، بشريت و تمدن، اسلام ، صلح و تسامح ، علوم و تكنولوژي و اسلام ، دموكراسي و حقوق بشر كار خود را 4 اسفند ( 23 فوريه2004) در اندونزي آغاز مي كند.

 

 

کد مطلب 60946

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