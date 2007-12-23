مؤمنان جهان باید مزایای ایمان را به خاطر داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وست استرالیا، کاردینال جورج پل در پیام خود به مناسبت کریسمس به مسیحیان یادآوری کرد تولد مسیح نماد امید است.

وی گفت: مسیحیان باور دارند که خداوند قادر متعال خداوند به واسطه تولد مسیح از مریم باکره در بیت لحم ما را امیدوار کرده است. نوزادان بیش از موجود دیگری آسیب پذیرند، اما هر تولدی به ویژه تولد مسیح نویدبخش و نشانه امید است.

جورج پل در بخشهای دیگری از اظهارات خود گفت: خداوند و مؤمنان خداوند را نباید برای جنگها و جرایم دنیا مورد اتهام قرار داد و مؤمنان همواره باید از مزایا و اهمیت ایمان خود مطلع باشند. خداوند بی رحمانه در جهان انگلیسی زبان مورد اتهام قرار گرفته و مؤمنان به ایجاد بیشتر جنگها و جرایم تاریخی متهم شده اند.

جورج پل که در سال 2003 به عنوان کاردینال منصوب شد با اشاره به لنین، استالین، مائو و هیتلر که ازآنها به عنوان هیولاهای اخلاق یاد کرد، گفت: مؤمنان باید تاریخ خود را به خاطر داشته و تلاش کنند پس از آن سهم مثبتی از خود برجای بگذارند.

در ماه ژوئیه سال آینده میلادی، بیش از 500 هزار مسیحی به سیدنی سفر می کنند تا در سفر پاپی و جشنهای روز جهانی جوانان کاتولیک شرکت کنند.

کاردینال پل گفت: زمانی که ما تولد مسیح را جشن می گیریم باید به یاد بیماران، افراد غمگین، خشمگین و تنها نیز باشیم و به آنها کمک کنیم.