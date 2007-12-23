14 مارس بازنده ای سردرگم

به اعتقاد قریب به اتفاق تحلیلگران امور لبنان ، سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره انتخاب رئیس جمهور لبنان از طریق نصف بعلاوه یک آن هم حدود یک ماه بعد از توافق تمام طیفهای لبنانی بر اصل انتخاب توافقی ودر چارچوب قانون اساسی این کشور (اکثریت دو سوم اعضای پارلمان) و سپس سفر دیوید ولش معاون وزیر امور خارجه آمریکا به همراه الیوت ابرامز عضو شورای امنیت ملی آمریکا به بیروت می تواند عامل اصلی برهم زننده این توافق را مشخص کند.

آنچه مشخص است این است که آمریکا امروز به دنبال حل بحران لبنان نیست، بلکه در تلاش است تا بعد از شکست طرح حضور مستقیم در منطقه ، استراتژی بازی غیر مستقیم با بحرانها را در منطقه خاورمیانه در پیش بگیرد.

دولت آمریکا بعد از آنکه گروه 14 مارس عزم خود را برای انتخاب رئیس جمهوری از طریق نصف به علاوه یک جزم کرده و حتی سناریوی آن را با خود به کاخ سفید بردند حاضر به حمایت از آن نشد تا ولید جنبلاط حامل این سناریو، ناخرسند از واشنگتن بازگشته ودر تحولی غیر منتظره از یک دشمن صد درصد با گروه 8 مارس، به حامی گفتمان داخلی لبنان تبدیل شده و گفتگو با نبیه بری یکی از ارکان مخالف را به عنوان دستور کار خود قرار دهد.

دیگر رهبران گروه 14 مارس هم به سوی حمایت از نامزدی میشل سلیمان گردش موضع داده و فردی را که تا چندی قبل آن، از سوی آنها عروسک سوریه در لبنان لقب داشت به عنوان تنها نامزد تصدی پست ریاست جمهوری این کشور معرفی شود.

اما حال وبعد از آنکه توافق داخلی با وساطت دو جانبه فرانسوی ـ سوری بر سر این نامزد به نقطه حساس وسرنوشت ساز خود رسید واشنگتن بار دیگر به سوی گزینه سابق بازگشت تا هم پیمانان آمریکا در لبنان از مواضع متغیر پدرخوانده خود سردرگم شوند.

مشخص است که واشنگتن بعد از شکست اسرائیل در جنگ تابستان سال گذشته علیه لبنان دیگر اعتماد چندانی به گروه های لبنانی هم پیمان خود جهت تغییر توازن قدرت در لبنان ندارد واز این رو پیش بینی حمایت قاطع از آنها در هر نوع ماجراجویی سیاسی چندان وجود ندارد از این رو و با توجه به اینکه صدور قطعنامه علیه لبنان ممکن است منافع قدرتهای دیگری همچون فرانسه را تحت الشعاع خود قرار دهد آمریکا جز گرم نگه داشتن این بحران کار دیگری را نمی تواند حداقل در کوتاه مدت آینده انجام دهد ودر این چارچوب بازنده اصلی گروه 14 مارس است که منافع کشور را به منافع آمریکا گره زده اند که البته برخی از آنها متوجه بازیچه قرار گرفتن شده وگام در راه تصحیح آن برداشته اند؛ گامی که شاید دیر برداشته شد.