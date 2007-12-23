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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۱۱

سارکوزی به فلسطین اشغالی می رود

سارکوزی به فلسطین اشغالی می رود

رئیس جمهوری فرانسه در نظر دارد ماه مارس آتی برای دیدار با مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و مناطق اشغالی 1948سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن، مشاورسیاسی رئیس جمهوری فرانسه فاش کرد که نیکلا سارکوزی ماه مارس آتی( اسفند ماه) به مناطق اشغالی 1948 و کرانه باختری سفر می کند.

به گفته این مقام فرانسوی، رئیس جمهوری فرانسه درخلال این سفر که به مناسبت شصتمین سال اشغال اراضی فلسطینی و تاسیس رژیم جعلی اسرائیل انجام می شود؛ پیامی قوی و محکم با این مضمون که زمان به اصطلاح صلح فرا رسیده است، ابلاغ خواهد کرد.

وی درعین حال اخبار منتشره در روزنامه ها و مطبوعات جهان عرب را مبنی براینکه نیکلا سارکوزی یهودی است و برای گروه های فشار یهودی در فرانسه فعالیت می کند، رد کرد.

همچنین روزگذشته نیکلا سارکوزی به طور غیر منتظره وارد افغانستان شد و با حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.

کد مطلب 609465

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