بوش یک جنایتکار جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه ساندی تایمز با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : بخشی از تصاویر ویدئویی از بین رفته مربوط به شکنجه فردی به نام "ابوزبیده" از فعالان اصلی شبکه القاعده بوده؛ فردی که در مارس 2002 در حمله ای در پاکستان بازداشت شد و در تایلند تحت بازجویی قرار گرفت.

به نوشته این هفته نامه،"جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا می گوید که ابوزبیده اطلاعات با ارزشی را درباره "خالد شیخ محمد" مغز متفکر حملات 11 سپتامبر، در اختیار سرویسهای اطلاعاتی آمریکا قرار داده و اطلاعات ارزشمند دیگری را نیز در اختیار دارد. یعنی با این سخن مجوز استفاده از روشهای مختلف را برای گرفتن اعتراف از این عضو القاعده صادر کرده است.

بر اساس گفته های "جان کیریاکو" از ماموران سابق سازمان اطلاعات ملی آمریکا (سیا)، ابوزبیده با استفاده از روشهای مختلفی چون محرومیت از خواب، ایستادنهای طولانی مدت، حبس بودن در محیطی با دمای بسیار بالا و غرق مصنوعی ( ریختن حجم زیادی از آب بر روی سر در حالی که سر زندانی را در کیسه ای قرار داده و دستان او را بسته اند ) شکنجه شده، اما حقیقت آن است که ما اطلاعات دیگری درباره این شکنجه ها در دست نداریم و اختلافات شدیدی نیز میان مقامهای آمریکایی درباره استفاده از این نوع شکنجه ها وجود دارد.

ماموران سیا در حال استفاده از روش غرق مصنوعی برای گرفتن اعتراف

در همین رابطه،"رون ساسکیند" نویسنده کتاب "دکترین یک درصدی"در سال 2006، به نقل از ماموران FBI گفت : ابوزبیده زیر شکنجه اطلاعاتی را فاش کرده که صحت آنها هنوز مشخص نشده اما با وجود این مقامهای آمریکا بر پایه این اطلاعات اثبات نشده، اقدامات امنیتی و محافظت از مکانهای مختلف را افزایش دادند.

به گزارش مهر، ساندی تایمز در ادامه به نقل از "دانیل کلمن" از ماموران سابق اف.بی. آی نوشت : "سیا" نیز از این نکته آگاهی داشت که رهبران القاعده اطمینان چندانی به ابوزبیده نداشتند ؛ابوزبیده انسان قابل اطمینان و استواری نبوده و اغلب رهبران القاعده، وی را به عنوان یک فرد حراف که مدت زمان زیادی از ساعت روز را با تلفن سپری می کند، می شناسند،بنابراین چطور ممکن است چنین فردی دارای اطلاعات باارزشی از عملیاتهای القاعده داشته باشد؟ و یا آیا با این شرایط کسی از رهبران القاعده حاضر می شده تا اطلاعاتی را در اختیار ابوزبیده قرار دهد؟ و با وجود این، آیا ممکن است ابوزبیده اطلاعات مهم و دست اولی را به "سیا" داده باشد؟

این هفته نامه انگلیسی در ادامه نوشت : تمام این شیوه های شکنجه که در بالا به آنها اشاره شد و ماموران آمریکایی با استفاده از آنها اقدام به گرفتن اعتراف از زندانیان می کنند بر اساس کنوانسیون ژنو و حتی قوانین خود آمریکا غیر قانونی بوده و در حقیقت جزو جنایات جنگی شمره می شوند. آمریکا این شیوه ها را در حالی به کار می گیرد که زمانی که استفاده از آنها توسط نازیها فاش شد واشنگتن آنها را جنایهای جنگی نامید، اما اکنون می بینیم که استفاده از شیوه غرق مصنوعی برای گرفتن اعتراف در آمریکا قانونی اعلام شده است.

ساندی تایمز در پایان نوشت : اما چیزی که سبب شده تا این مسئله تا این حد جالب باشد این مسئله است که دولت آمریکا منکر غیر قانونی بودن استفاده از این شیوه ها شده و گفته این اقدامات شکنجه محسوب نمی شوند، اما با وجود این دولت آمریکا حاضر نشده به این پرسش پاسخ بگوید که آیا غرق مصنوعی شکنجه است یا خیر؟