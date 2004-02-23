اغلب برنامه هاي خارجي تلويزيون توليد كشورهاي غرب اروپا است

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، در حال حاضر بيشتر آثار خارجي كه از تلويزيون ما پخش مي شوند محصول كشورهايي چون كانادا، استراليا، آلمان، ايتاليا و گاهي هلند است. اين انتخاب از دلايل بسياري برخوردار است كه عمده آن مربوط به كيفيت، مضمون، ساختار ارايه اثر، وضعيت فني تصوير و صدا و در نهايت كليت فيلم يا سريال مورد نظر است كه عموما توانايي ارتباط با مخاطب خود را دارد.

اما تلويزيون طي چند ماه اخير تلاش كرده است با تغيير رويه رويكردي به سوي آثار سينمايي كشورهاي اروپاي شرقي و حتي آسيايي داشته باشد. چند دليل عمده ،نتيجه اين رويكرد را تا حدود زيادي نامطلوب مي سازد. نخست اينكه بيشتر كشورهاي آسيايي از صنعت سينما يا توليد برنامه تلويزيوني به طور عمده ودر سطح بين المللي بهره مند نيستند و غالب آثاري كه توليد مي كنند، براي پخش از شبكه هاي داخلي خودشان تدارك ديده شده است. اين مساله زبان تصويري اثر را دچار مشكل مي سازد . تاكيد زياد فيلمساز بر روي ديالوگ ديالگ كه با وضعيت و شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه مبدا هماهنگي دارد نيز باعث شگكل گيري فيلم هايي با ريتم كند ، كشدار و خسته كننده شدنش مي شود.

از طرف ديگر، خيلي از كشورهاي شرق اروپا به انتخاب مضامين نه چندان فراگير وغير جذابي دست مي زنند كه با مخاطبين خارج از مرزهايشان ارتباط برقرار نمي كنند . به تبع آن به سراغ فرم و ساختارهاي مبتني بر موضوع مي روند كه باعث منطقه اي شدن مضمون اثر مي گردد.

از طرف ديگر، در بيشتر آثار كشورهاي شرق اروپا و حتي كشورهاي آسيايي كه به فرهنگ غربي تمايل زيادي دارند، صحنه هاي غير اخلاقي با پوشش هاي نامناسب به چشم مي خورد . پوششي كه بيشترشخصيت هاي اصلي زن آنها را به تن دارند . اين مساله سهم زيادي از صحنه هاي اثر را به خود اختصاص مي دهد كه حذف آن در پخش تلويزيون ايران باعث ايجاد لطمه جدي به فيلم مي شود . البته گاهي اين صحنه ها غيراخلاقي نيستند و صميميت ميان فرزند و والدين يا حتي زن و شوهر را نشان مي دهند. اما به هر حال با توجه به ساختار فرهنگي كه در تلويزيون ما تعريف شده است، اين گونه آثار مجال پخش نمي يابند. همچنين بيشتر كمدي هايي كه به وسيله اين كشورها ساخته مي شود، وابستگي فرهنگي به كشور سازنده دارد و در محل هايي مثل محل هاي تفريحي ، كنار دريا و... ساخته مي شود، شرايط مذكور اثر را در عمل غير قابل پخش مي كند.

تمام اين فعاليت ها و تن دادن به تجربه عرصه هاي جديد تامين فيلم هاي سينمايي و مجموعه تلويزيوني به خاطر آن است كه تلويزيون طي سال هاي اخير براي پخش فيلم هاي آمريكايي محدوديت هاي زيادي قائل شده و سعي دارد با استفاده از آثارديگر كشور هاي جهان اين محدوديت را جبران كند ولي براساس دلايلي كه ارائه شد دررسيدن به اين مقصود نا موفق است . در نتيجه برنامه هاي الكن و غير كاربردي بسياري مانند " سينما در سي نما"،"اين سو آن سو سينما " و آثار مشابه ديگر در اين گردونه ناقص خلق شد . برنامه هايي كه در قالب آثار علمي و حرفه اي تنها هدف سرگرم كردن مخاطب را دنبال مي كنند .

اين بازنگري به سينماي امريكا علاوه براين دلايل متعددي ديگري دارد در يك نگاه سينماي هاليوود با تمامي مشكلاتي كه از آن برخوردار است، از اهميت ويژه اي در ميان علاقمندان سينما برخورداراست و به جهت تسلط بر بيان تصويري و مضامين فراگير و جهان شمول نظر مخاطبان مختلف را به خود معطوف مي دارد.

بطور كلي منتقدين در واكنش به تمام اين اتفاقات دو نظر متفاوت را ارائه مي دهند . عده اي معتقدند كه پخش آثار آمريكايي به ذهن و فرهنگ ايراني لطمه مي زند و وقتي بيننده با يك فيلم مثله شده مواجه مي شود، به دنبال تهيه اثر در بازار فيلم هاي غير قانوني مي رود و به تماشاي آن خواهد نشست كه در نتيجه تاثير نامطلوبي برفرهنگ عمومي جامعه خواهد گذاشت. از طرف ديگر پخش اين فيلم ها با توجه به جذابيت هاي كاذبي كه دارد، تماشاگر را از رفتن به سينما باز مي دارد و در نهايت باعث لطمه زدن به صنعت فيلمسازي داخلي مي گردد.

عده اي ديگر نظري متفاوت و حتي متضاد دارند. اين منتقدان بر اين اعتقادند كه صدا و سيما از اين طريق فيلم هاي مشهور جهاني را با حذف صحنه هاي بسيار خشن و غير اخلاقي تماشا مي كنند و به اين ترتيب فضاي سالم جامعه حفظ مي شود. همچنين خانواده ها بدون داشتن دغدغه در مورد صحنه هاي بد فيلم، فرزندان خود را با اين فيلمها تنها مي گذارند.

مازيار شيباني - خبرگزاري "مهر "