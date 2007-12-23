آغاز پرداخت تسهیلات بانک قرض الحسنه از اول بهمن

غلامرضا مصطفی پور در گفتگو با مهر در مورد فعالیتهای این بانک در مدت زمان حدود 10 روزی که راه اندازی شده است، گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، مقرر است که بانک قرض الحسنه از ابتدای کار تا اول بهمن ماه سال جاری فقط نسبت به جمع آوری و جذب پس انداز اقدام کند و از این زمان به بعد پرداخت تسهیلات خود را آغاز کند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه اولین گروه دارای اولویت برای دریافت وام را افراد متقاضی برای دریافت کمک هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه اعلام و تصریح کرد: هنوز تقاضایی برای دریافت وام دریافت نکرده ایم، زیرا مبنا را بر این گذاشتیم که تا زمانیکه پرداخت تسهیلات بانک آغاز نشده، اسناد و مدارکی از سوی متقاضیان دریافت وام دریافت نشود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر مبنا بر این گذاشته شده که زمانی اسناد و مدارک از سوی متقاضیان دریافت شود که پرداخت وام بلافاصله امکانپذیر باشد تا مردم در انتظار دریافت تسهیلات قرار نگیرند.

مصطفی پور در مورد میزان جذب سپرده در مدت راه اندازی بانک، اظهارداشت: میزان جذب سپرده در استانهای مختلف متفاوت بوده و باید تراز تلفیقی آنها برای داشتن یک آمار دقیق از آن به دست آید، اما جذب سپرده نسبت به آنچه برآورد شده بود، مثبت تلقی می شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه فعلا برنامه ای برای افزایش سرمایه بانک نداریم، بیان کرد: به نظر می رسد سرمایه تخصیص داده شده برای بانک کفایت می کند، همچنین با توجه به اینکه 35 درصد سرمایه نقدی بانک توسط سهامداران تامین شده، لذا باید منتظر باشیم تا بقیه سرمایه نیز توسط سهامداران تامین شود.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه از هماهنگی سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات در بخش وام ازدواج خبرداد و گفت: میان سیستم بانکی و صندوق مهر اما رضا (ع) هماهنگی هایی صورت گرفته که براساس آن، هر شخصی که از هریک از این بانکها یا صندوق وامی برای ازدواج و موارد اینچنینی دریافت کند، دریافت همان وام از بانکی دیگر امکانپذیر نباشد.

وی گفت: انتظار داریم که روز به روز استقبال از سپرده گذاری در بانک و توجه به ارزشهای قرض السحنه ارتقاء یابد و ارزشهای معنوی قرض دادن مورد توجه قرار گیرد تا بدین طریق نیز بانک هرچه بیشتر از قدرت لازم در پرداخت تسهیلات برخوردار شود که بتواند طیف وسیع تری از افراد نیازمند جامعه را پوشش دهد.

مصطفی پور با تاکید بر اینکه افراد سپرده گذار در بانک در اولویت دریافت تسهیلات نیستند، خاطرنشان کرد: سپرده گذاری در بانک، عاملی برای اولویت یافتن در دریافت تسهیلات نیست.

به گفته وی توجه بانک قرض الحسنه به مبانی و مفاهیم ارزشی و اعتقادی است، در غیر اینصورت دلیلی برای نام قرض الحسنه وجود نداشت. براساس مبانی اعتقادی قرض دادن، مستحب و قرض گرفتن مکروه است و هرچه نیاز فرد گسترش یابد، میزان این کراهت کاهش می یابد، بنابراین معتقدیم افراد متقاضی دریافت تسهیلات، حتما نیازمند هستند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه ادامه داد: فردی که در بانک سپرده گذاری می کند، دارای نقدینگی است و نیازی به وام ندارد اما فردی که نیازمند است، بدون شک سپرده گذاری در بانک نخواهد داشت و حساب داشتن این دسته از افراد تنها به منظور شناخت بانک نسبت به آنها است، بنابراین کلیه دریافت کنندگان تسهیلات باید دارای حساب نزد بانک باشند، اما الزاما سپرده گذاران بزرگ در اولویت دریافت تسهیلات نیستند، بلکه نیازها آنها را در اولویت قرار می دهد.