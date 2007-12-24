اعتبار مرکز آموزش عالی نیشابور مستقل می شود

سید جلال هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: به زودی، عملیات اجرایی احداث دانشگاه نیشابور در منطقه بوژان در زمینی به مساحت 200 هکتار آغاز می شود.

فرماندار نیشابور با بیان اینکه بهترین بازوی توانمند برای هدایت مدیریت دولتی، ایفای نقش توسط تشکل های مردمی است ، از تشکیل انجمن تأسیس و توسعه دانشگاه نیشابور متشکل از 41 نفر افراد خیر و نیکوکار و علاقمند به امر توسعه دانشگاه در نیشابور و انتخابات هیئت هفت نفره از میان ایشان خبر داد.

وی تأکید کرد: طرحها و پروژه هایی که در عرصه توسعه علم و دانش، هنر و اقتصاد اجرایی شود، مورد حمایت دولت قرار می گیرد.

وی یادآور شد: هم اکنون بیش از 14 هزار نفر دانشجو در ده مر کز آموزش عالی و بیش از 500 نفر طلبه در سه حوزه علمیه برادران و دو حوزه علمیه خواهران در شهرستان نیشابور مشغول تحصیل هستند.

