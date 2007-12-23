تئوری جدید ستاره شناس آمریکایی در خصوص پدیده نجومی تولد مسیح

به گزارش خبرگزاری مهر، "گرنت ماتیوس" ستاره شناس آمریکایی دانشگاه نوتردام در ایندیانا پس از انجام دو سال تحقیقات ستاره شناسی و جمع آوری اطلاعات و اسناد موجود در آژانس فضایی آمریکا نشان داده است که منبع پیشگویی تولد عیسی مسیح یک حادثه نجومی مثل انفجار یک ابرنواختر، باران شهاب سنگها و یا عبور یک ستاره دنباله دار نبوده است.

این ستاره شناس در این تحقیقات کشف کرده است که سه موبد ایرانی براساس یک پدیده نادر نجومی تولد عیسی مسیح را پیشگویی کرده اند.

در این پدیده نادر فضایی که در 6 قبل از میلاد به وقوع پیوسته، خورشید، مشتری ماه و زحل در صورت فلکی "حمل" در یک خط قرار گرفته اند درحالی که سیارات زهره و مریخ در صورتهای فلکی نزدیک به "حمل" بوده اند.

براساس گزارش روزنامه "واشنگتن پست"، این ستاره شناس در این خصوص توضیح داد: "موبدان زرتشتی، ستاره شناسانی بودند که برپایه بروج دوازده گانه، صورتهای فلکی و خط شدگی اجرام آسمانی تحقیق می کردند و به خصوص قرار گرفتن سیاره "زحل" در خانه "حمل" برای آنها یک نشانه ویژه برای تولد یک مرد قدرتمند بوده است."

تئوری ماتیوس یکی از تئوریهای بی شماری است که از زمان "کپلر" تاکنون در خصوص حل عقلانی راز ستاره تولد مسیح از سوی دانشمندان علوم فضایی و ستاره شناسی مطرح شده است.

در حقیقت کپلر ستاره شناس آلمانی در قرن هفدهم پیشنهاد کرد که در خط شدگی مریخ، مشتری و زحل در 7 قبل از میلاد مسیر راهنمای سه موبد ایرانی به بیت اللحم و پیش بینی تولد مسیح بوده است.