موسیقی های خشن به کمک اشعار عارفانه مجوز نشر می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا آزاده فر در دومین روز از جلسات سخنرانی جشنواره که با نمایش اسلاید سرفصلهای سخنرانی همراه بود ضمن بیان این مطلب در خصوص موسیقی خشونت آمیز و تاثیرات روانی و جنسی و اجتماعی گفت : در برخی از آلبومها در کشورهایی مثل ایران که تحت نظرسازمان های نظارتی وکنترل مستقیم است موسیقی پرخاشگرانه و خشونت آمیز دیده می شود .

وی با اشاره به انواع موسیقیها گفت : موسیقی خشونت گرا تاثیرات تخریبی بسیاری دارد که صرفا تنها متوجه فرد شنونده نمی شود بلکه بهداشت روانی و اجتماعی خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد .

آزاده فر افزود : متاسفانه شکل ایجاد احساس خشونت و پرخاش در شنونده به گونه ا ی است که علت بروز آن را به راحتی نمی توان تشخیص داد وآنها از چنین پرخاشجویی احساس وحشتی نیز ندارند که همین مسئله بر اثر تخریبی موسیقی های خشونت گرا می افزاید.

این سخنران در ادامه به تاثیرات مخرب موسیقی خشونت آمیز اشاره کرد و گفت : تاثیرات مخرب این نوع موسیقی را می توان به انواع تاثیرات روانی،اجتماعی و جنسی تقسیم کرد. تاثیرات روانی گوش دادن به موسیقی خشونت آمیز و مخرب باعث ایجاد اختلال در حافظه می شود در نوع آوازهای خشونت آمیز خواننده با سرعت بسیار بالایی واژه ها و کلمات را ادا می کند و ذهن نیز برای دریافت واژه ها سرعت می گیرد در نتیجه احساس خشونت و پرخاش در شنونده شکل می گیرد.

وی درخصوص تاثیرات اجتماعی این گونه آثار گفت : تفکرات درونی پرخاشجو و خشونت آمیز می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی ارتباطات شخص با جامعه اطراف او بگذارد که این پرخاشگری به تدریج در ارتباطات اجتماعی شخص ظهورعینی می یابد. در ابتدا شخص در مناسبات اجتماعی رفتاری به دور از ادب از خود بروز می دهد و در ادامه این رفتار به خشنوت در ارتباط با افراد خواهد رسید به گونه ای که فرد مقابل را نیز وادار به رفتار خارج از ادب می کند که این خشونت درابتدا صرفا کلامی است و با پیشرفت آن به خشونت فیزیکی منجر می شود.

این پژوهشگردر توضح آثار تخریبی موسیقی خشونت آمیز بر جنسیت گفت : آثار سوء این خشونت به طور مستقیم بر همسر فرد و به طورغیرمستقیم متوجه خود و جامعه اش می شود و سایر افراد را دچاراضطراب و ترس می کند؛ این نوع خشونت صرف نظر از پایین آوردن بهداشت جنسی ایجاد گونه ای اضطراب در اشخاص می کند که حتی در صورت برطرف شدن علت اولیه این مشکل، زمان زیادی برای درمان و بازگشت به وضعیت طبیعی طول می کشد.