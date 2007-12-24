نمایندگان فرمانداری امین رأی مردم هستند

عباس عدل در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابورافزود: ما حق دخالت به نفع یا علیه فرد یا جناحی را در انتخابات نداریم.

فرماندار نیشابور با بیان اینکه ما وظیفه داریم از آرای مردم صیانت و حفاظت کنیم ، تصریح کرد: ما دین خود را به دنیای دیگران نخواهیم فروخت.

عدل در باره برخی دل خوری ها از نحوه برگزاری انتخابات شوراها در سال گذشته ، تأکید کرد : ما به مردم نیشابور قول می دهیم که انتخابات را سالم و بی طرفانه برگزار کنیم.

وی با اشاره به برگزاری همایش های دهیاران بخش های شش گانه شهرستان نیشابور در این باره از دهیاران خواست به هیچ وجه در عرصه انتخابات از فرد یا گروهی حمایت نکنند.

وی تأکید کرد: فرمانداری سعی خواهد کرد با کمک بخشداران، نمایندگان فرماندار، نهادهای ذیربط و آحاد مردم همیشه در صحنه، یک انتخابات سالم را برگزار کند.

