مرتضی الویری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: با مشورت هایی که با برخی دوستان انجام داده ام، انشاءالله در انتخابات مجلس هشتم کاندیدا می شوم.

وی در مورد اینکه آیا اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم به ائتلاف می رسند یا خیر؟ گفت: بنده چون عضوی از جبهه اصلاحات نیستم نمی توانم به صورت قطعی در این مورد اظهارنظر کنم اما تصور می کنم همگرایی زیادی در بین احزاب و گروه های اصلاح طلب وجود دارد و آنها به یک ائتلاف 80 درصدی در انتخابات مجلس هشتم می رسند.

سفیر سابق ایران در اسپانیا در مورد ترکیب مجلس هشتم نیز گفت: به اعتقاد بنده تقسیم بندی فضای سیاسی کشور به راست و چپ متعلق به گذشته است و امروز ما تقسیم بندی جدیدی را در عرصه سیاسی مشاهده می کنیم.

الویری با بیان اینکه امروز معادلات جامعه در برابر احزاب سیاسی تغییر کرده است، گفت: تصور می کنم مجلس آینده در اختیار کسانی باشد که اهتمام ویژه ای برای حل دغدغه های مردم از جمله مشکلات اقتصادی، تغییر مسیر کشور از وضعیت بی برنامگی به سمت برنامه ریزی و توسعه و نیز بهبود شرایط بین المللی کشور و تغییر سیاست خارجی به سمت اعتماد سازی قائل هستند.

وی در مورد مباحث مربوط به تندروی در بین برخی احزاب و گروه های اصلاح طلب، گفت: تندروی در همه جناح ها و گروه های سیاسی وجود دارد. تندروی باعث نادیده گرفتن واقعیت های موجود است و این امر می تواند مشکلات فراوانی را هم برای کشور و هم برای آن گروه و جریان ایجاد کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم به طور باید از تندروی و نیز کندروی پرهیز کنیم.