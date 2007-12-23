نیازمندان واقعی مورد شناسایی را به کمیته امداد معرفی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: همزمان با اعیاد فرخنده قربان و غدیرو به مناسبت هفته ولایت و با هدف ایجاد تسهیلات لازم برای خیرین و نیکوکاران و مردم خداجو و نوعدوست ایران اسلامی در سراسر کشور سامانه هوشمند اداره کل روابط عمومی و تبلیغات این نهاد آماده است تا بصورت شبانه روزی اطلاعات مربوط به نیازمندان واقعی مورد شناسایی خیرین را دریافت و اقدامات لازم جهت کمک به آنان را فراهم سازد.

بر اساس این گزارش، شماره تلفن 22481630 بصورت شبانه روزی آماده دریافت اطلاعات نیازمندان، نظرات، پیشنهادات و سئوالات مردم خداجو و مهرورز ایران اسلامی است.

کمیته امداد تاکید کرد: در صورت معرفی نیازمندان از طریق این سامانه آدرس دقیق خانواده های مورد نظر را اعلام تا امکان پیگیری لازم فراهم گردد.

این نهاد اظهار امیدواری کرده است تا از این طریق ضمن اطلاع رسانی از خدمات این نهاد، به سئوالات وابهامات موجود در زمینه های حمایتی خانواده های تحت پوشش پاسخ گفته و طیف وسیع تری از نیازمندان واقعی را تحت حمایت خود قرار دهد.