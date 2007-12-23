برگزیدگان کانون ملی منتقدین تئاتر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم کریستف رضاعی آهنگساز نمایش "سمفونی درد"، ناصح کامکاری طراح صحنه نمایش "گوشه‌نشینان آلتونا"، سپیده نظری‌پور بازیگر نمایش "آنکه گفت آری، آنکه گفت نه"، پیام دهکردی بازیگر نمایش "مرگ فروشنده"، مسعود دلخواه کارگردان نمایش "جولیوس سزار" و اکبر رادی نمایشنامه‌نویس نمایش "پائین گذر سقاخانه" برگزیده و تقدیر شدند.

همچنین از بهزاد قادری مترجم و منتقد کشور تجلیل شد. در این تجلیل احمد کامیابی مسک درباره اهمیت نقد گفت: "نقد بخصوص برای جامعه‌ای که افراد آن کنجکاو، دانشمند و باهدف هستند، لازم است. آنجا که نویسنده و شاعر می‌خواهد کلامش مؤثر باشد به نگارش نمایشنامه می‌پردازد. از یونان باستان تا امروز همه سعی کردند برای انتقال و تأثیرگذاری بیشتر از نمایشنامه و صحنه تئاتر استفاده کنند و حاصل این انتقال هنرمندانی به نام ناقدان بودند."

کامیابی مسک افزود: "یک اثر هنری در محیط و شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه در رابطه کامل با جامعه بشری به وجود می‌آید. حالات مختلف اجتماعی، سیاسی و روحی هنرمند در زمان خلق اثر در خلاقیت وی مؤثرند و این عوامل در منتقد نیز که به خلق یک اثر می‌پردازد می‌توانند مؤثر واقع شوند."

وی خاطرنشان ساخت: "نقد، تجزیه و تحلیل یک اثر نمایشی برای درک نقاط قوت و ضعف و اندیشه‌های آن است. منتقد نمادها و اشاره‌های متن و صحنه را مطرح می‌کند و کلید کشف آنها را در اختیار مخاطب می‌گذارد. منتقد گفتارش را در پرتو عقل روشنی می‌بخشد و این امر با وسعت عقل و پختگی و عمق بینش فرد منتقد ارتباط مستقیم دارد."

این استاد دانشگاه درباره نقش نقد و ترجمه در جامعه هنری گفت: "منتقد مانند پلی دوطرفه بین مخاطبان و آفرینندگان اثر هنری است. منتقد وظیفه‌ای سنگین دارد و می‌تواند با نقد عاقلانه به هنرمند کمک کند تا اثرش را صیقل دهد. ترجمه نیز پلی است که ارتباط با دنیای بیرون را برقرار می‌کند. ترجمه به شناخت فرهنگ‌ها و ملت‌ها کمک می‌کند و برای درک متقابل در جهتی متعالی به کار می‌رود. ترجمه کوششی برای پذیرش دیگری است به شرط اینکه او را درست و کامل و دست نخورده ارائه دهد."

بهزاد قادری نیز در مراسم تجلیل از خود با اشاره به قسمتی از داستان "پرگنت" تصریح کرد: "من خودرو و امکانات دیگر نمی‌خواهم. من دوست دارم با دانشجوها و کارم راحت باشم. من با جدیت می‌گویم که ما اساتید را به چهار چرخ تدریس نبندید."

در ادامه مراسم از امید روحانی به عنوان منتقد خارج از کانون و بهزاد صدیقی به عنوان منتقد عضو کانون ملی منتقدان تئاتر تقدیر شد. همچنین ناصح کامکاری که به عنوان طراح صحنه برگزیده کانون معرفی شده بود به عنوان اعتراض به وضعیت دستمزد طراحان صحنه و مشکلات موجود برای آنها در شورای ساخت تئاتر از فعالیت در طراحی صحنه تئاتر کناره گرفت.

در جشن سالانه کانون ملی منتقدین ایران اجرای موسیقی زنده حسین مجیدیان و روخوانی نمایشنامه سعید پورصمیمی و پریزاد سیف به کارگردانی کتایون حسین‌زاده از دیگر برنامه‌ها بود. علیرضا غفاری نیز مجری بود و حسین پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی، رضا بابک، مهرداد رایانی مخصوص و جمعی دیگر از هنرمندان و مدیران در مراسم حضور داشتند.